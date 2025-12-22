रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. तीसरे हफ्ते भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म 600 करोड़ क्लब में एंट्री करने से कुछ कदम दूर है. धुरंधर में सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है. वो फिल्म में रहमान डकैत के रोल में थे. अक्षय खन्ना का डांसिंग सीक्वेंस तो जबरदस्त वायरल है. फैंस इस पर खूब वीडियो बना रहे हैं.

अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी उनकी फैन हो गई हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अक्षय खन्ना की स्टाइल में डांस कर रही हैं. उन्होंने फिल्म का रिव्यू भी किया है और धुरंधर की जमकर तारीफ की है.

शिल्पा शेट्टी की धुरंधर की तारीफ

शिल्पा ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'फैन तो मिला नहीं लेकिन मैं फैन हो गई हूं. तो ये ट्रेंड करना बनता था. रणवीर सिंह आपका टाइम आ गया. कैरेक्टर में एकदम फिट थे. अक्षय खन्ना ओह माय गॉड. ऑरा मैक्स. आर माधवन आपसे बेहतर ये रोल कोई और नहीं कर सकता था. अर्जुन रामपाल जबरदस्त. संजय दत्त हमेशा की तरह रॉकस्टार. गौरव गेरा, मानव गोहिल, राकेश बेदी जबरदस्त कास्टिंग और इसका क्रेडिट मुकेश छाबड़ा को जाता है. शाशवत सचदेव के लिए स्पेशल मेंशन क्या शानदार म्यूजिक है. फिलहाल मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट है. और आदित्य धर आप विजिनरी हैं. आपने लंबे समय बाद सबसे ज़्यादा देशभक्ति वाली फ़िल्मों में से एक फिल्म बनाई है. पूरी टीम को बधाई.'

धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म को उन्होंने ही लिखा है. फिल्म में रणवीर सिंह इंडियन स्पाई के रोल में हैं जो पाकिस्तान जाता है और वहां के ल्यारी टाउन की गैंग का हिस्सा बन जाता है. वो अक्षय खन्ना के साथ काम करते हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं.