2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए

सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अबतक अपने खाते में 143 करोड़ से ज्यादा का जोड़ लिए हैं. बता दें कि इन आंकड़ों में अभी इजाफा हो सकता है क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब भी टिकी हुई है. इसके साथ ही पवन कल्याण स्टारर इस फिल्म में साउथ की अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की 5 ब्लॉकबस्टर का बेड़ा गर्क कर दिया है. एक-एक कर जानिए यहां पूरी डिटेल.