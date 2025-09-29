एक्सप्लोरर
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
They Call Him Og Breaks Records: जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से ये रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब तक तो इसने इस साल के आधे ब्लॉकबस्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जानें क्या कमाल कर रही है फिल्म
पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' थिएटर्स में तबाड़तोड़ कलेक्शन कर रही है. फिल्म को इतना पसंद किया जा रहा है कि इसका कलेक्शन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही. यहां तक कि फिल्म ने अब तक रिलीज हुए आधी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे कर दिया है.
Published at : 29 Sep 2025 02:13 PM (IST)
Tags :MAD Square Su From So They Call Him OG
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
खूबसूरती और ग्लैमर में'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती' का नहीं है कोई टक्कर, देखें 10 फोटोज
चर्चा में हैं ऋषभ शेट्टी, लग्जरियस गाड़ियों और प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ
बेहद खूबसूरत हैं कांतारा चैप्टर 1 की कनकवती, तस्वीरें देख हटा नहीं पाएंगे निगाहें
