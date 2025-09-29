हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए

2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए

They Call Him Og Breaks Records: जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से ये रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब तक तो इसने इस साल के आधे ब्लॉकबस्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जानें क्या कमाल कर रही है फिल्म

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 02:15 PM (IST)
They Call Him Og Breaks Records: जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से ये रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब तक तो इसने इस साल के आधे ब्लॉकबस्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जानें क्या कमाल कर रही है फिल्म

पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' थिएटर्स में तबाड़तोड़ कलेक्शन कर रही है. फिल्म को इतना पसंद किया जा रहा है कि इसका कलेक्शन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही. यहां तक कि फिल्म ने अब तक रिलीज हुए आधी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे कर दिया है.

पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ओपनिंग डे से ही फिल्म लगातार बाकी सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने अकाउंट में नया रिकॉर्ड बनाते जा रही है. यहां तक कि इसने अब तक की रिलीज हुई 10 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 5 को तो मीलों दूर छोड़ दिया है.
पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ओपनिंग डे से ही फिल्म लगातार बाकी सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने अकाउंट में नया रिकॉर्ड बनाते जा रही है. यहां तक कि इसने अब तक की रिलीज हुई 10 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 5 को तो मीलों दूर छोड़ दिया है.
सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अबतक अपने खाते में 143 करोड़ से ज्यादा का जोड़ लिए हैं. बता दें कि इन आंकड़ों में अभी इजाफा हो सकता है क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब भी टिकी हुई है. इसके साथ ही पवन कल्याण स्टारर इस फिल्म में साउथ की अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की 5 ब्लॉकबस्टर का बेड़ा गर्क कर दिया है. एक-एक कर जानिए यहां पूरी डिटेल.
सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अबतक अपने खाते में 143 करोड़ से ज्यादा का जोड़ लिए हैं. बता दें कि इन आंकड़ों में अभी इजाफा हो सकता है क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब भी टिकी हुई है. इसके साथ ही पवन कल्याण स्टारर इस फिल्म में साउथ की अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की 5 ब्लॉकबस्टर का बेड़ा गर्क कर दिया है. एक-एक कर जानिए यहां पूरी डिटेल.
इस साल साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कन्नड़ फिल्म 'सु फ्रॉम सो' को काफी पसंद किया गया. बहुत ही कम बजट में बनी इस फिल्म ने दर्शकों का काफी मनोरंजन भी किया लेकिन अब इस फिल्म को पवन कल्याण की लेटेस्ट रिलीज ने मात दे दिया है. 90.68 करोड़ के कलेक्शन वाली इस हॉरर कॉमेडी का रिकॉर्ड 'दे कॉल हिम ओजी' ने तोड़ दिया है.
इस साल साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कन्नड़ फिल्म 'सु फ्रॉम सो' को काफी पसंद किया गया. बहुत ही कम बजट में बनी इस फिल्म ने दर्शकों का काफी मनोरंजन भी किया लेकिन अब इस फिल्म को पवन कल्याण की लेटेस्ट रिलीज ने मात दे दिया है. 90.68 करोड़ के कलेक्शन वाली इस हॉरर कॉमेडी का रिकॉर्ड 'दे कॉल हिम ओजी' ने तोड़ दिया है.
इसके अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तमिल फिल्म 'ड्रैगन' ने ब्लॉकबस्टर का खिताब अपने नाम किया था. इसने अपने खाते में 101.34 करोड़ रुपए जमा किए लेकिन अब पवन कल्याण ने इस तमिल ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है.
इसके अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तमिल फिल्म 'ड्रैगन' ने ब्लॉकबस्टर का खिताब अपने नाम किया था. इसने अपने खाते में 101.34 करोड़ रुपए जमा किए लेकिन अब पवन कल्याण ने इस तमिल ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है.
'ड्रैगन' के अलावा तमिल इंडस्ट्री को एक और ब्लॉकबस्टर मिला और वो तभी 'टूरिस्ट फैमिली'. इस फिल्म ने अपने सादगी से खूब नोट कमाए थे और ब्लॉकबस्टर बन गई. 60.75 करोड़ का कलेक्शन कर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. लेकिन अब इस फिल्म का रिकॉर्ड भी पवन कल्याण की फिल्म ने तोड़ दिया है.
'ड्रैगन' के अलावा तमिल इंडस्ट्री को एक और ब्लॉकबस्टर मिला और वो तभी 'टूरिस्ट फैमिली'. इस फिल्म ने अपने सादगी से खूब नोट कमाए थे और ब्लॉकबस्टर बन गई. 60.75 करोड़ का कलेक्शन कर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. लेकिन अब इस फिल्म का रिकॉर्ड भी पवन कल्याण की फिल्म ने तोड़ दिया है.
इसके बाद भी 'दे कॉल हिम ओजी' लगातार रिकॉर्ड्स बनाने से रुक नहीं रही है. इसने 50.12 करोड़ का कलेक्शन करने वाली कम बजट में बनी तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'मैड स्क्वायर' को भी पीछे छोड़ दिया है.
इसके बाद भी 'दे कॉल हिम ओजी' लगातार रिकॉर्ड्स बनाने से रुक नहीं रही है. इसने 50.12 करोड़ का कलेक्शन करने वाली कम बजट में बनी तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'मैड स्क्वायर' को भी पीछे छोड़ दिया है.
मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'थुडाराम' भी अपने आप को पवन कल्याण की लेटेस्ट रिलीज के प्रकोप से नहीं बचा पाई. 121.2 करोड़ के कलेक्शन के साथ मोहनलाल की ये मलयालम फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई लेकिन अब कलेक्शन के मामले में 'ओजी' ने इस फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है.
मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'थुडाराम' भी अपने आप को पवन कल्याण की लेटेस्ट रिलीज के प्रकोप से नहीं बचा पाई. 121.2 करोड़ के कलेक्शन के साथ मोहनलाल की ये मलयालम फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई लेकिन अब कलेक्शन के मामले में 'ओजी' ने इस फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है.
Published at : 29 Sep 2025 02:13 PM (IST)
