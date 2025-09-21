एक्सप्लोरर
Birthday Special: साउथ की बर्थडे क्वीन की देखें 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 22 साल की हो गई हैं कृति शेट्टी
Kriti Shetty Birthday: साउथ एक्ट्रेस कृति शेट्टी आज अपना 22वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. कृति कई फिल्मों में नजर आ चुकीं हैं. एक्ट्रेस ने एक्टिंग के साथ अपने लुक्स सें भी फैंस का दिल जीता है.
साउथ की मशहूर एक्ट्रेस कृति शेट्टी आज 22 साल की हो गई हैं. कम उम्र में ही कृति ने कई हिट फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बना ली है. अपनी दमदार एक्टिंग से लेकर स्टाइलिश लुक्स तक, कृति हमेशा फैंस का ध्यान खींचती रही हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी खूबसूरत तस्वीरें खूब वायरल होती हैं.
Published at : 21 Sep 2025 06:50 PM (IST)
Tags :Birthday Special Krithi Shetty
साउथ सिनेमा
