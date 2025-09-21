हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: साउथ की बर्थडे क्वीन की देखें 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 22 साल की हो गई हैं कृति शेट्टी

Birthday Special: साउथ की बर्थडे क्वीन की देखें 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 22 साल की हो गई हैं कृति शेट्टी

Kriti Shetty Birthday: साउथ एक्ट्रेस कृति शेट्टी आज अपना 22वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. कृति कई फिल्मों में नजर आ चुकीं हैं. एक्ट्रेस ने एक्टिंग के साथ अपने लुक्स सें भी फैंस का दिल जीता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 06:50 PM (IST)
Kriti Shetty Birthday: साउथ एक्ट्रेस कृति शेट्टी आज अपना 22वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. कृति कई फिल्मों में नजर आ चुकीं हैं. एक्ट्रेस ने एक्टिंग के साथ अपने लुक्स सें भी फैंस का दिल जीता है.

साउथ की मशहूर एक्ट्रेस कृति शेट्टी आज 22 साल की हो गई हैं. कम उम्र में ही कृति ने कई हिट फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बना ली है. अपनी दमदार एक्टिंग से लेकर स्टाइलिश लुक्स तक, कृति हमेशा फैंस का ध्यान खींचती रही हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी खूबसूरत तस्वीरें खूब वायरल होती हैं.

1/10
साउथ की फेमस एक्ट्रेस कृति शेट्टी को आपने कई साउथ फिल्मों में देखा होगा. उनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों गजब हैं.
साउथ की फेमस एक्ट्रेस कृति शेट्टी को आपने कई साउथ फिल्मों में देखा होगा. उनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों गजब हैं.
2/10
एक्ट्रेस कृति आज अपना 22वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. बर्थडे पर एक्ट्रेस आशीर्वाद लेने मंदिर भी पहुंचीं.
एक्ट्रेस कृति आज अपना 22वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. बर्थडे पर एक्ट्रेस आशीर्वाद लेने मंदिर भी पहुंचीं.
3/10
कृति के लुक और पर्सनेलिटी की बात करें तो एक्टिंग के साथ कृति अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी काफी चर्चा में रहती हैं.
कृति के लुक और पर्सनेलिटी की बात करें तो एक्टिंग के साथ कृति अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी काफी चर्चा में रहती हैं.
4/10
इस तस्वीर में कृति ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाले आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने ऑफ शोल्डर टॉप और स्कर्ट पहना हुआ है, साथ ही उन्होंने बूट्स कैरी किए हैं जो की काफी स्टाइलिश लग रहे हैं. न्यूड मेकअप में कृति बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में कृति ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाले आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने ऑफ शोल्डर टॉप और स्कर्ट पहना हुआ है, साथ ही उन्होंने बूट्स कैरी किए हैं जो की काफी स्टाइलिश लग रहे हैं. न्यूड मेकअप में कृति बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं.
5/10
इस तस्वीर में कृति ने ब्राउन कलर की ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की है जिसमें वह काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और इस कॉन्फिडेंट पोज में कृति बेहद ही क्लासी दिख रही हैं.
इस तस्वीर में कृति ने ब्राउन कलर की ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की है जिसमें वह काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और इस कॉन्फिडेंट पोज में कृति बेहद ही क्लासी दिख रही हैं.
6/10
इस तस्वीर में कृति ब्रॉलेट एंड स्कर्ट में नजर आ रही हैं. उन्होंने सैटिन स्कर्ट और हैवी वर्क ब्रॉलेट के साथ जैकेट कैरी किया जो की काफी स्टाइलिश लग रहा है. मिनिमल मेकअप और बन बनाकर उन्होंने इस लुक को और भी मॉडर्न टच दिया.
इस तस्वीर में कृति ब्रॉलेट एंड स्कर्ट में नजर आ रही हैं. उन्होंने सैटिन स्कर्ट और हैवी वर्क ब्रॉलेट के साथ जैकेट कैरी किया जो की काफी स्टाइलिश लग रहा है. मिनिमल मेकअप और बन बनाकर उन्होंने इस लुक को और भी मॉडर्न टच दिया.
7/10
इस तस्वीर में कृति बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने व्हाइट कलर का आउटफिट कैरी किया है जिस पर पर्ल डिटेलिंग वर्क है जो इस लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है. न्यूड मेकअप और कर्ली हेयर के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस तस्वीर में कृति बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने व्हाइट कलर का आउटफिट कैरी किया है जिस पर पर्ल डिटेलिंग वर्क है जो इस लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है. न्यूड मेकअप और कर्ली हेयर के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
8/10
इस तस्वीर में कृति शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये आई मेकअप और ग्लॉसी लिप्स इस लुक को और भी एलिगेंट बना रहे हैं.
इस तस्वीर में कृति शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये आई मेकअप और ग्लॉसी लिप्स इस लुक को और भी एलिगेंट बना रहे हैं.
9/10
इस तस्वीर में कृति ब्लू कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने हैवी वर्क ब्लाउस कैरी किया है जो इस लुक को और भी मॉडर्न बना रहा है. न्यूड मेकअप और खुले बालों में कृति बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
इस तस्वीर में कृति ब्लू कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने हैवी वर्क ब्लाउस कैरी किया है जो इस लुक को और भी मॉडर्न बना रहा है. न्यूड मेकअप और खुले बालों में कृति बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
10/10
इस तस्वीर में कृति सिल्वर हैवी वर्क बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने नेकलेस कैरी किए हैं जो कि काफी स्टाइलिश हैं. कृति का ये अंदाज देखने लायक है.
इस तस्वीर में कृति सिल्वर हैवी वर्क बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने नेकलेस कैरी किए हैं जो कि काफी स्टाइलिश हैं. कृति का ये अंदाज देखने लायक है.
Published at : 21 Sep 2025 06:50 PM (IST)
Birthday Special Krithi Shetty

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

