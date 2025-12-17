एक्सप्लोरर
शादी से पहले गर्ल्स ट्रिप पर गईं रश्मिका मंदाना, क्या श्रीलंका में मना रह हैं बैचलर पार्टी?
Rashmika Mandanna Girls Trip: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वो अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं.
रश्मिका मंदाना अपनी गर्ल गैंग के साथ अक्सर ट्रिप पर जाती रहती हैं. इस बार वो गर्ल गैंग के साथ श्रीलंका गई हैं जहां की ढेर सारी फोटोज उन्होंने शेयर की हैं.
1/8
2/8
Published at : 17 Dec 2025 09:06 AM (IST)
साउथ सिनेमा
8 Photos
शादी से पहले गर्ल्स ट्रिप पर गईं रश्मिका मंदाना, क्या श्रीलंका में मना रह हैं बैचलर पार्टी?
साउथ सिनेमा
8 Photos
शादी के बाद पहली बार पति संग दिखीं सामंथा रुथ प्रभु, सिंपल लुक से जीता फैंस का दिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
Rajinikanth Movies On OTT: रजनीकांत की 7 अनदेखी फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
साउथ सिनेमा
10 Photos
फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं रुक्मिणी वसंत, हर एक आउटफिट में लगती हैं हुस्न की मल्लिका
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'BJP में एक से एक...', कंगना रनौत ने 'रघुपति राघव राजा राम' को कहा नेशनल एंथम तो सुप्रिया श्रीनेत ने ले ली मौज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का नए साल से पहले यूपी के युवाओं को तोहफा, अब बन जाइए लेखपाल!
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
बॉलीवुड
प्रभास की हॉरर-कॉमेडी का पहले दिन कैसा होगा हाल? सामने आ गया है बड़ा अपडेट
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion