इस लिस्ट में पहले नंबर मोहनलाल की फिल्म का नाम शुमार है. धनंजय शंकर के निर्देशन पर बनी ये कॉमेडी एक्शन थ्रिलर 'भा भा भा' 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. मोहनलाल के अलावा फिल्म में विनीत श्रीनिवासन, ध्यान श्रीनिवासन, बालू वर्गीज, सारान्या समेत कई एक्टर्स नजर आएंगे.