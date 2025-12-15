हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाSouth Releases This Week: इस हफ्ते थिएटर्स में होगा साउथ का दबदबा, रिलीज होंगी ये 7 फिल्में

South Theatrical Releases This Week: इस हफ्ते साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने वाली हैं. इन मूवीज का दर्शकों ने बेसब्री से इंतजार किया था और अब फाइनली ये बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 11:20 PM (IST)
इस हफ्ते साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड मूवीज थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इस लिस्ट में मोहनलाल की फिल्म से लेकर हॉरर–कॉमेडी समेत कई जॉनर की मूवीज का नाम शामिल हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट.

इस लिस्ट में पहले नंबर मोहनलाल की फिल्म का नाम शुमार है. धनंजय शंकर के निर्देशन पर बनी ये कॉमेडी एक्शन थ्रिलर 'भा भा भा' 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. मोहनलाल के अलावा फिल्म में विनीत श्रीनिवासन, ध्यान श्रीनिवासन, बालू वर्गीज, सारान्या समेत कई एक्टर्स नजर आएंगे.
अगले नंबर पर 'शहकुटुंबनम' है. ये फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. उदय शर्मा की इस कॉमेडी ड्रामा में राम किरण, मेघा आकाश, राजेंद्र प्रसाद समेत कई एक्टर्स अपनी बेहतरीन अदाकारी से आपका दिल जीतने वाले हैं.
Published at : 15 Dec 2025 11:20 PM (IST)
