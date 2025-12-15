एक्सप्लोरर
निधि अग्रवाल की 10 हसीन तस्वीरें, ग्लैमर का दूसरा नाम हैं प्रभास की एक्ट्रेस
Nidhhi Agerwal 10 Photos: निधि अग्रवाल बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं. वो अपने दिलकश अंदाज से सबको दीवाना बना देती हैं. आइए देखते हैं इस हसीना की खूबसूरत तस्वीरें.
साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘द राजा साब’ को लेकर चर्चा तेज हैं. इसी के साथ फिल्म की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. फिल्म में प्रभास के साथ नजर आने वाली निधि अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत रही हैं. रियल लाइफ में भी निधि का फैशन सेंस काफी दमदार है.
Published at : 15 Dec 2025 07:54 PM (IST)
