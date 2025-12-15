हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमानिधि अग्रवाल की 10 हसीन तस्वीरें, ग्लैमर का दूसरा नाम हैं प्रभास की एक्ट्रेस

निधि अग्रवाल की 10 हसीन तस्वीरें, ग्लैमर का दूसरा नाम हैं प्रभास की एक्ट्रेस

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 07:59 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘द राजा साब’ को लेकर चर्चा तेज हैं. इसी के साथ फिल्म की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. फिल्म में प्रभास के साथ नजर आने वाली निधि अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल जीत रही हैं. रियल लाइफ में भी निधि का फैशन सेंस काफी दमदार है.

1/10
एक्ट्रेस निधि अग्रवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.
2/10
इस फिल्म में एक्ट्रेस साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ नजर आने वाली हैं. फिल्म में दोनों की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिलेगी.
Published at : 15 Dec 2025 07:54 PM (IST)
Tags :
Prabhas Nidhhi Agerwal The Raja Saab

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

