एक्सप्लोरर
आलिया-दीपिका को पछाड़ साउथ की ये एक्ट्रेस बनीं मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार, हाल ही में रचाई है शादी
Most Popular Actress In India: इंडिया की टॉप 10 पॉपुलर फीमेल स्टार्स की नवंबर महीने की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में साउथ की हसीनाएं बॉलीवुड अदाकाराओं से आगे निकल गई हैं.
जब इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस की बात होती है, तो ज्यादातर लोग सबसे पहले बॉलीवुड की हसीनाओं का नाम लेते हैं. आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या ऐश्वर्या राय अक्सर इस चर्चा में सबसे आगे रहती हैं. लेकिन हाल ही में आई टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट ने सबको चौंका दिया है. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट मुताबिक, नवंबर 2025 में पॉपुलैरिटी के मामले में साउथ की एक्ट्रेसेस ने बाजी मार ली है.
1/10
2/10
Published at : 20 Dec 2025 04:47 PM (IST)
साउथ सिनेमा
10 Photos
आलिया-दीपिका को पछाड़ साउथ की ये एक्ट्रेस बनीं मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार, हाल ही में रचाई शादी
साउथ सिनेमा
8 Photos
शादी से पहले गर्ल्स ट्रिप पर गईं रश्मिका मंदाना, क्या श्रीलंका में मना रह हैं बैचलर पार्टी?
साउथ सिनेमा
8 Photos
शादी के बाद पहली बार पति संग दिखीं सामंथा रुथ प्रभु, सिंपल लुक से जीता फैंस का दिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
Rajinikanth Movies On OTT: रजनीकांत की 7 अनदेखी फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
साउथ सिनेमा
10 Photos
फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं रुक्मिणी वसंत, हर एक आउटफिट में लगती हैं हुस्न की मल्लिका
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
Advertisement
साउथ सिनेमा
10 Photos
आलिया-दीपिका को पछाड़ साउथ की ये एक्ट्रेस बनीं मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार, हाल ही में रचाई शादी
साउथ सिनेमा
8 Photos
शादी से पहले गर्ल्स ट्रिप पर गईं रश्मिका मंदाना, क्या श्रीलंका में मना रह हैं बैचलर पार्टी?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion