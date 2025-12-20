इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर साउथ की सबसे चार्मिंग पर्सनैलिटी और लुक्स वाले अभिनेता प्रभास का नाम शामिल है. औरमेक्स मीडिया के मुताबिक मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट में प्रभास ने अपना नाम पहले नंबर पर दर्ज किया है.