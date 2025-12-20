हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक्टर कौन? साउथ फिर से भारी पड़ गया बॉलीवुड पर, शाहरुख-सलमान भी रह गए पीछे

इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक्टर कौन? साउथ फिर से भारी पड़ गया बॉलीवुड पर, शाहरुख-सलमान भी रह गए पीछे

Most Popular Male Stars Of India: औरमेक्स मीडिया की रिपोर्ट सामने आ चुकी है. साथ ही इस राज से भी पर्दा उठ चुका है कि नवंबर के महीने में किन फिल्मी एक्टर्स को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 08:27 PM (IST)
Most Popular Male Stars Of India: औरमेक्स मीडिया की रिपोर्ट सामने आ चुकी है. साथ ही इस राज से भी पर्दा उठ चुका है कि नवंबर के महीने में किन फिल्मी एक्टर्स को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया.

साउथ और बॉलीवुड के बीच हमेशा ही टफ कंपटीशन देखने को मिलता है. यहां तक कि पॉपुलैरिटी के मामले में भी कोई किसी से कम नहीं है. अब औरमेक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जानें नवंबर के महीने में टॉप 10 के लिस्ट में किन अभिनेताओं ने अपनी जगह बनाई.

1/10
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर साउथ की सबसे चार्मिंग पर्सनैलिटी और लुक्स वाले अभिनेता प्रभास का नाम शामिल है. औरमेक्स मीडिया के मुताबिक मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट में प्रभास ने अपना नाम पहले नंबर पर दर्ज किया है.
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर साउथ की सबसे चार्मिंग पर्सनैलिटी और लुक्स वाले अभिनेता प्रभास का नाम शामिल है. औरमेक्स मीडिया के मुताबिक मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट में प्रभास ने अपना नाम पहले नंबर पर दर्ज किया है.
2/10
दूसरे नंबर पर एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलपति विजय का नाम शामिल है. औरमेक्स मीडिया के अनुसार फैंस के बीच अभिनेता की गजब की पॉपुलैरिटी देखी गई.
दूसरे नंबर पर एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलपति विजय का नाम शामिल है. औरमेक्स मीडिया के अनुसार फैंस के बीच अभिनेता की गजब की पॉपुलैरिटी देखी गई.
Published at : 20 Dec 2025 08:25 PM (IST)
Shahrukh Khan Prabhas Allu Arjun SALMAN KHAN

