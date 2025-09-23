एक्सप्लोरर
'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती' की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर के आगे फेल हैं बॉलीवुड की हसीनाएं
'कांतारा चैप्टर' 1 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. फिल्म भी जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में छाई हैं कनकवती की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस.
ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा चैप्टर' 1 में साउथ की बेहतरीन एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत को कनकवती के कैरेक्टर में देखा जाएगा. ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्ट्रेस की खूबसूरती की चर्चा है.
Published at : 23 Sep 2025 09:02 PM (IST)
