हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती' की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर के आगे फेल हैं बॉलीवुड की हसीनाएं

'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती' की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर के आगे फेल हैं बॉलीवुड की हसीनाएं

'कांतारा चैप्टर' 1 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. फिल्म भी जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में छाई हैं कनकवती की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 09:04 PM (IST)
'कांतारा चैप्टर' 1 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. फिल्म भी जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में छाई हैं कनकवती की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस.

ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा चैप्टर' 1 में साउथ की बेहतरीन एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत को कनकवती के कैरेक्टर में देखा जाएगा. ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्ट्रेस की खूबसूरती की चर्चा है.

1/10
'कांतारा चैप्टर' 1 में कनकवती की भूमिका निभाने वाली रुक्मिणी वसंत सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. साथ ही आए दिन एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
'कांतारा चैप्टर' 1 में कनकवती की भूमिका निभाने वाली रुक्मिणी वसंत सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. साथ ही आए दिन एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
2/10
रियल लाइफ में रुक्मिणी बेहद ग्लैमरस हैं. इस बात का सबूत एक्ट्रेस की ये तस्वीरें हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी एक झलक देख आप मदहोश हो जाएंगे.
रियल लाइफ में रुक्मिणी बेहद ग्लैमरस हैं. इस बात का सबूत एक्ट्रेस की ये तस्वीरें हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी एक झलक देख आप मदहोश हो जाएंगे.
3/10
रुक्मिणी एक आर्मी परिवार से ताल्लुक रखी हैं. उनके पिता का नाम शहीद कर्नल वसंद वेणुगोपाल है.
रुक्मिणी एक आर्मी परिवार से ताल्लुक रखी हैं. उनके पिता का नाम शहीद कर्नल वसंद वेणुगोपाल है.
4/10
बचपन से ही एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई-लिखाई आर्मी स्कूलों से ही की. उसके बाद उन्होंने लंदन के रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से एक्टिंग सीखी.
बचपन से ही एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई-लिखाई आर्मी स्कूलों से ही की. उसके बाद उन्होंने लंदन के रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से एक्टिंग सीखी.
5/10
रुक्मिणी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2019 में बीरबल ट्रायलॉजी के जरिए की. इसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
रुक्मिणी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2019 में बीरबल ट्रायलॉजी के जरिए की. इसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
6/10
रुक्मिणी को सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ है. वो अक्सर अलग-अलग स्टाइलिश आउटफिट में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
रुक्मिणी को सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ है. वो अक्सर अलग-अलग स्टाइलिश आउटफिट में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
7/10
इंस्टाग्राम पर रुक्मिणी के 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थकते.
इंस्टाग्राम पर रुक्मिणी के 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थकते.
8/10
कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर रिलीज के बाद से रुक्मिणी को लेकर फैंस में और भी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है.
कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर रिलीज के बाद से रुक्मिणी को लेकर फैंस में और भी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है.
9/10
कांतारा चैप्टर 1 रुक्मिणी को ऋषभ शेट्टी के ऑपोजिट देखा जाने वाला है. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है.
कांतारा चैप्टर 1 रुक्मिणी को ऋषभ शेट्टी के ऑपोजिट देखा जाने वाला है. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है.
10/10
बता दें रुक्मिणी वसंत और ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इसी साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
बता दें रुक्मिणी वसंत और ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इसी साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
Published at : 23 Sep 2025 09:02 PM (IST)
Kantara Chapter 1 Rukmini Vasanth

