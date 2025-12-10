हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजन2025 की ये फिल्म शाहरुख खान को आई बेहद पसंद, तारीफ में कहा- 'दिल छूने वाला क्रिएशन'

2025 की ये फिल्म शाहरुख खान को आई बेहद पसंद, तारीफ में कहा- 'दिल छूने वाला क्रिएशन'

Shah Rukh Khan Reviewed Homebound: शाहरुख खान ने फिल्म 'होमबाउंड' का रिव्यू किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म की तारीफ की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Dec 2025 06:51 PM (IST)
ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा की फिल्म 'होमबाउंड' 26 सितंबर 2025 को थिएटर में रिलीज हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. अब फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है और इस बीच शाहरुख खान ने 'होमबाउंड' का रिव्यू शेयर किया है.

शाहरुख खान ने अपने एक्स अकाउंट पर 'होमबाउंड' को लेकर एक नोट लिखा है और फिल्म की तारीफ की है. सुपरस्टार ने पोस्ट में फिल्म को 'हार्ट वार्मिंग क्रिएशन' बताया है. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म से जुड़े सभी सितारों को बधाई दी है. 

'इतनी रियल और दिलचस्प चीज...'
शाहरुख खान ने एक्स पर 'होमबाउंड' का रिव्यू करते हुए लिखा- 'होमबाउंड एक जेंटल, ईमानदार और दिल को छूने वाली फिल्म है. इतनी रियल और दिलचस्प चीज बनाने के लिए शानदार टीम को ढेर सारा प्यार और हग्स. आपने सच में कुछ खास बनाकर दुनिया भर के दिल जीत लिया है.'

'होमबाउंड' को मिला था 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन
'होमबाउंड' को नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर ने शानदार एक्टिंग की. फिल्म में दोस्ती, महत्वाकांक्षा और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझते युवा भारतीयों के संघर्षों को दिखाया गया है. भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना रंग बिखेरने में नाकाम  रही. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसने करोड़ों दिल जीत लिए.

इस साल 2025 कान्स फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ‘होमबाउंड’ का प्रीमियर रखा गया था. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से जबरदस्त सराहना मिली और प्रदर्शनी के दौरान इसे 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला.

 
 
 
 
 
अंतरराष्ट्रीय मंचों खास बनीं फिल्म
इससे पहले ही 'होमबाउंड' इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में अपनी धाक जमा चुकी थी. इस  फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वेश्रेष्ठ निर्देशक का अवॉर्ड जीता था.फिल्म की सफलता दर्शाती है कि ‘होमबाउंड’ केवल भारतीय सिनेमा में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी छाप छोड़ चुकी है. अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

Published at : 10 Dec 2025 05:51 PM (IST)
Ishaan Khatter Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan Review Homebound
