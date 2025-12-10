सोशल मीडिया कभी-कभी ऐसे लम्हे सामने ले आता है जो मन को छू जाते हैं और इंसान और प्रकृति के बीच छिपे उस भावनात्मक रिश्ते की याद दिला जाते हैं जिसे हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा ही एक नजारा इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. पार्क की हल्की धूप, पेड़ों की सरसराती हवा और बीच में खड़ी एक लड़की. उसके हाथों में दाना. पास में शान से चलता एक मोर. लड़की जैसे ही प्यार से मोर को दाना खिलाती है तो दाना खाकर मानों मोर भी झूमने लगता है. वीडियो देखकर आपका दिन भी बन जाएगा.

मोर को दाना खिलाने लगी लड़की

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की पार्क में घूम रही है. पार्क में घूमते हुए लड़की की नजर अचानक एक मोर पर पड़ती है जो दाना खा रहा होता है. दाना खाते हुए मोर को देखकर लड़की से रहा नहीं जाता और वो सीधे अपने हाथ में दाना लिए मोर के पास पहुंच जाती है और उसे दाना खिलाने लगती है. पहले तो मोर थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर विश्वास में आकर लड़की के हाथ से दाना खाने लगता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो इंटरनेट पर हर किसी को पसंद आ रहा है.

मोर ने भी अनोखे अंदाज में किया लड़की का शुक्रिया

वीडियो में दिख रहा है कि दाना खाते हुए मोर अचानक दूर हटता है और अपने खूबसूरत पंख फैलाकर डांस करने लगता है. डांस करते हुए मोर अपने सभी पंखों को ऐसे फैलाता है जैसे लड़की का शुक्रिया अदा कर रहा हो. मोर को देखकर लड़की भी एक बार के लिए हैरान रह जाती है और मोर का वीडियो बनाने लगती है जो अब इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

यूजर्स बोले, वीडियो देखकर दिन बन गया

वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मोर का ये अंदाज ही सबसे प्यारा लगता है. एक और यूजर ने लिखा...मोर के इस नजारे को देखने के लिए लोग तमन्नाएं करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, वीडियो देखकर मेरा दिन बन गया.

