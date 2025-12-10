हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए

इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए

IPL 2026 Mini Auction Full 350 Players List: आईपीएल 2026 की नीलामी में कुल 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. जानिए ऑक्शन के लिए किस देश के कितने प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 10 Dec 2025 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. इस बार मिनी ऑक्शन होनी है. आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए कुल 350 खिलाड़ियों का चयन हुआ है. इसमें 240 भारतीय खिलाड़ी और 111 विदेशी प्लेयर्स शामिल हैं. विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्लेयर्स इंग्लैंड के हैं. इंग्लैंड के कुल 21 खिलाड़ी नीलामी में शामिल किए गए हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया को 20 खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. 

जानें किस देश के कितने खिलाड़ी आईपीएल 2026 की नीलामी का होंगे हिस्सा 

इंग्लैंड- 21 खिलाड़ी
ऑस्ट्रेलिया- 20 खिलाड़ी
न्यूजीलैंड- 16 खिलाड़ी
दक्षिण अफ्रीका- 16 खिलाड़ी
श्रीलंका- 12 खिलाड़ी
अफगानिस्तान- 10 खिलाड़ी 
वेस्टइंडीज- 9 खिलाड़ी
बांग्लादेश- 7 खिलाड़ी

निखिल चौधरी को लेकर मचा बवाल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआत में जब 350 खिलाड़ियों की सूची आई तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले भारतीय मूल के निखिल चौधरी का नाम भारतीय क्रिकेटरों की लिस्ट में आ गया था. तब उस समय लीग में 110 विदेशी खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के 19 प्लेयर्स का नाम आ रहा था, लेकिन फिर बीसीसीआई ने अपनी गलती ठीक की. बाद में निखिल चौधरी को विदेशी क्रिकेटर के तौर पर शामिल किया गया.

IPL 2026 ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

डेवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड)
जेक फ़्रेज़र-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)
कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका)
गस एटकिंसन (इंग्लैंड)
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
वेंकटेश अय्यर (भारत)
लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)
बेन डकेट (इंग्लैंड)
जेमी स्मिथ (इंग्लैंड)
गेराल्ड कोएत्ज़ी (दक्षिण अफ़्रीका)
जैकब डफी (न्यूजीलैंड)
एनरिक नॉर्टजे (दक्षिण अफ्रीका)
मथीशा पथिराना (श्रीलंका)
रवि बिश्नोई (भारत)
अकील होसेन (वेस्टइंडीज)
मुजीब रहमान (अफगानिस्तान)
महेश थीक्षाना (श्रीलंका)
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
सीन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया)
माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड)
जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)
डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)
टॉम बैंटन (इंग्लैंड)
शाई होप (वेस्टइंडीज)
जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया)
काइल जैमिसन (न्यूजीलैंड)
एडम मिल्ने (न्यूजीलैंड)
लुंगिसानी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका)
विलियम ओ'रूर्के (न्यूजीलैंड)
मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
कूपर कोनोली (ऑस्ट्रेलिया)
टॉम कुरेन (इंग्लैंड)
डैनियल लॉरेंस (इंग्लैंड)
अल्जारी जोसेफ (वेस्टइंडीज)
नवीन-उल-हक (अफगानिस्तान)
लियाम डॉसन (इंग्लैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1.5 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)
स्पेंसर जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)
मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)
साकिब महमूद (इंग्लैंड)
राइली मेरेडिथ (ऑस्ट्रेलिया)
झाय रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1.25 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

ब्यू वेबस्टर (ऑस्ट्रेलिया)
रोस्टन चेज़ (वेस्टइंडीज)
काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज)
ओली स्टोन (इंग्लैंड)

IPL 2026 ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका)
फिन एलन (न्यूजीलैंड)
जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका)
आकाश दीप (भारत)
फजलहक फारूकी (अफगानिस्तान)
राहुल चाहर (भारत)
तबरेज शम्सी (दक्षिण अफ्रीका)
रीज़ा हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका)
डैनियल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)
बेन ड्वार्शियस (ऑस्ट्रेलिया)
कुसल परेरा (श्रीलंका)
उमेश यादव (भारत)
मोहम्मद वकार सलामखेल (अफगानिस्तान)
जॉर्ज लिंडे (दक्षिण अफ्रीका)
गुलबदीन नैब (अफगानिस्तान)
विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)
जोशुआ टोंग (इंग्लैंड)
ड्वेन प्रिटोरियस (दक्षिण अफ्रीका)
चरिथ असलंका (श्रीलंका)

IPL 2026 ऑक्शन में 75 लाख रुपये बेस प्राइस वाले प्लेयर्स

सरफराज खान (भारत)
पृथ्वी शॉ (भारत)
दीपक हुड्डा (भारत)
के.एस. भारत (भारत)
शिवम मावी (भारत)
मयंक अग्रवाल (भारत)
सेदिकुल्लाह अटल (अफगानिस्तान)
एकीम अगस्टे (वेस्टइंडीज)
पथुम निसांका (श्रीलंका)
टिम रॉबिन्सन (न्यूजीलैंड)
राहुल त्रिपाठी (भारत)
जॉर्डन कॉक्स (इंग्लैंड)
बेंजामिन मैक्डरमोट (ऑस्ट्रेलिया)
कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
चेतन सकारिया (भारत)
कुलदीप सेन (भारत)
कैस अहमद (अफगानिस्तान)
रिशद हुसैन (बांग्लादेश)
व्यासकांत विजयकांत (श्रीलंका)
रेहान अहमद (इंग्लैंड)
तस्कीन अहमद (बांग्लादेश)
रिचर्ड ग्लीसन (इंग्लैंड)
शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज)
नवदीप सैनी (भारत)
ल्यूक वुड (इंग्लैंड)
मुहम्मद अब्बास (न्यूजीलैंड)
जॉर्ज गार्टन (इंग्लैंड)
नाथन स्मिथ (न्यूजीलैंड)
डुनिथ वेललेज (श्रीलंका)
तन्ज़ीम हसन साकिब (बांग्लादेश)
मैथ्यू पॉट्स (इंग्लैंड)
नाहिद राणा (बांग्लादेश)
संदीप वारियर (भारत)
वेस्ले एगर (ऑस्ट्रेलिया)
बिनुरा फर्नांडो (श्रीलंका)
एमडी शोरफुल इस्लाम (बांग्लादेश)
जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)
ओबेद मैककॉय (वेस्टइंडीज)
बिली स्टैनलेक (ऑस्ट्रेलिया)
जैक फॉल्क्स (न्यूजीलैंड)
दासुन शनाका (श्रीलंका)
बेवोन-जॉन जैकब्स (न्यूजीलैंड)

Published at : 10 Dec 2025 05:33 PM (IST)
Tags :
IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement

वीडियोज

Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
बॉलीवुड
Year Ender 2025: न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
यूटिलिटी
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget