हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीMohanlal Films On OTT: ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें

Mohanlal Films On OTT: साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म 'वृषभ' 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी. इससे पहले एक्टर की कई शानदार फिल्में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं जिन्हें आप क्रिसमस पर एंजॉय कर सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 24 Dec 2025 09:29 PM (IST)
मोहनलाल की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस क्रिसमस पर उनकी फिल्म 'वृषभ' थिएटर्स में रिलीज हो रही है. अगर आप घर बैठे मोहनलाल की शानदार फिल्में एंजॉय करना चाहते हैं, तो ओटीटी पर उनकी कई फिल्में अवेलेबल हैं.

क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 2' साल 2021 में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'बरोज' मोहनलाल की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है. इस फिल्म में वो बतौर लीड एक्टर भी नजर आए हैं. अब इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Published at : 24 Dec 2025 09:12 PM (IST)
