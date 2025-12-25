ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी

अगले नंबर पर 'स्ट्रेंज डेज' है. ये एक अंडररेटेड फिल्म है जो अपने रिलीज पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी. इसकी कहानी 1999 में सेट है जहां एक पुलिस ऑफिसर और ब्लैक मार्केट डीलर लोगों की रिकॉर्ड की हुई फीलिंग्स का धंधा करते हैं. लेकिन बाद में उनके सामने एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है.