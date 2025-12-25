हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी

ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी

Cyberpunk Films On Ott: हॉलीवुड में साइबरपंक फिल्मों को भी बहुत पसंद किया जाता है. अगर आप भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली फिल्मों का शौक रखते हैं तो तुरंत देख डालें ये फिल्में. यहां है पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 08:23 PM (IST)
Cyberpunk Films On Ott: हॉलीवुड में साइबरपंक फिल्मों को भी बहुत पसंद किया जाता है. अगर आप भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली फिल्मों का शौक रखते हैं तो तुरंत देख डालें ये फिल्में. यहां है पूरी लिस्ट.

हॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण होता है. यहां बनने वाली साई फाई फिल्मों के फैंस इंडिया में भी देखे जाते हैं. इसके अलावा साई फाई जॉनर का ही पार्ट कहलाए जाने वाले साइबर पंक फिल्म्स को भी बहुत पसंद किया जाता है. यहां देखें पूरी लिस्ट.

1/7
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर जापानी एनीमेशन फिल्म 'घोस्ट इन द शेल' का नाम शामिल है. इस साइबरपंक मूवी को 2029 यानी फ्यूचर में सेट किया गया है. इसमें दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को मशीन बना दिया है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर जापानी एनीमेशन फिल्म 'घोस्ट इन द शेल' का नाम शामिल है. इस साइबरपंक मूवी को 2029 यानी फ्यूचर में सेट किया गया है. इसमें दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को मशीन बना दिया है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
अगले नंबर पर 'स्ट्रेंज डेज' है. ये एक अंडररेटेड फिल्म है जो अपने रिलीज पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी. इसकी कहानी 1999 में सेट है जहां एक पुलिस ऑफिसर और ब्लैक मार्केट डीलर लोगों की रिकॉर्ड की हुई फीलिंग्स का धंधा करते हैं. लेकिन बाद में उनके सामने एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है.
अगले नंबर पर 'स्ट्रेंज डेज' है. ये एक अंडररेटेड फिल्म है जो अपने रिलीज पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी. इसकी कहानी 1999 में सेट है जहां एक पुलिस ऑफिसर और ब्लैक मार्केट डीलर लोगों की रिकॉर्ड की हुई फीलिंग्स का धंधा करते हैं. लेकिन बाद में उनके सामने एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है.
The Matrix Ghost In The Shell Strange Days

Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
