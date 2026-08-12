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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीIndependence Day 2026: 'शेरशाह' से 'उरी', देशभक्ति का जोश बढ़ाएंगी ये फिल्में, ओटीट पर हैं मौजूद

Independence Day 2026: 'शेरशाह' से 'उरी', देशभक्ति का जोश बढ़ाएंगी ये फिल्में, ओटीट पर हैं मौजूद

Independence Day 2026 Films: 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में अगर आप भी इस दिन देशभक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये शानदार फिल्में देख सकते हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Aug 2026 08:56 PM (IST)
Independence Day 2026 Films: 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में अगर आप भी इस दिन देशभक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये शानदार फिल्में देख सकते हैं.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसी खास मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देशभक्ति के जज्बे से भरपूर हैं और जिन्हें 15 अगस्त के मौके आप पर ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.

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'राजी' साल 2018 की एक पैट्रीयोटिक स्पाई-थ्रिलर फिल्म है. इसे मेघना गुलजार ने निर्देशित किया है. ये फिल्म हरिंदर सिक्का के नॉवले 'कॉलिंग सहमत' पर बेस्ड है. फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आए हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'राजी' साल 2018 की एक पैट्रीयोटिक स्पाई-थ्रिलर फिल्म है. इसे मेघना गुलजार ने निर्देशित किया है. ये फिल्म हरिंदर सिक्का के नॉवले 'कॉलिंग सहमत' पर बेस्ड है. फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आए हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' की कहानी साल 2016 में उरी में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की सच्ची घटना पर बेस्ड है. इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में नजर आए हैं. ये जी5 पर अवेलेबल है.
'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' की कहानी साल 2016 में उरी में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की सच्ची घटना पर बेस्ड है. इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में नजर आए हैं. ये जी5 पर अवेलेबल है.
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'शेरशाह' फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी. ये कारगिल युद्ध के हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बनी है. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया है. वहीं कियारा आडवाणी भी फिल्म में लीड रोल में हैं. इसे आप इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
'शेरशाह' फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी. ये कारगिल युद्ध के हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बनी है. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया है. वहीं कियारा आडवाणी भी फिल्म में लीड रोल में हैं. इसे आप इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
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'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी. इ्स देशभक्ति से फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर बेस्ड है, जिसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पूरी रात बहादुरी से दुश्मन सेना का मुकाबला किया था. फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए थे. इसको आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं. साल 2026 में इसका सीक्वल भी रिलीज किया गया.
'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी. इ्स देशभक्ति से फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर बेस्ड है, जिसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पूरी रात बहादुरी से दुश्मन सेना का मुकाबला किया था. फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए थे. इसको आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं. साल 2026 में इसका सीक्वल भी रिलीज किया गया.
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विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'सैम बहादुर' एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर बेस्ड है. ये जी5 पर अवेलेबल है.
विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'सैम बहादुर' एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर बेस्ड है. ये जी5 पर अवेलेबल है.
6/7
'फाइटर' एक एक्शन और देशभक्ति से भरपूर फिल्म है. इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. इस फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आए हैं. फिल्म की कहानी भारतीय वायुसेना के 'एयर ड्रैगन्स' और देश के सामने आने वाले बाहरी खतरों व आतंकवाद के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
'फाइटर' एक एक्शन और देशभक्ति से भरपूर फिल्म है. इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. इस फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आए हैं. फिल्म की कहानी भारतीय वायुसेना के 'एयर ड्रैगन्स' और देश के सामने आने वाले बाहरी खतरों व आतंकवाद के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
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'मेजर' साल 2022 की एक इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ पर बेस्ड है. इस फिल्म में अदिवि शेष लीड रोल में नजर आए हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'मेजर' साल 2022 की एक इंडियन बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ पर बेस्ड है. इस फिल्म में अदिवि शेष लीड रोल में नजर आए हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
Published at : 12 Aug 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Border Uri The Surgical Strike Shershaah Independence Day 2026

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