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Independence Day 2026: 'शेरशाह' से 'उरी', देशभक्ति का जोश बढ़ाएंगी ये फिल्में, ओटीट पर हैं मौजूद
Independence Day 2026 Films: 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में अगर आप भी इस दिन देशभक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये शानदार फिल्में देख सकते हैं.
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसी खास मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देशभक्ति के जज्बे से भरपूर हैं और जिन्हें 15 अगस्त के मौके आप पर ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 08:56 PM (IST)
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