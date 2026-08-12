'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी. इ्स देशभक्ति से फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर बेस्ड है, जिसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पूरी रात बहादुरी से दुश्मन सेना का मुकाबला किया था. फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए थे. इसको आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं. साल 2026 में इसका सीक्वल भी रिलीज किया गया.