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'आवारापन से 'जन्नत' तक, ओटीटी पर देखें इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में
Emraan Hashmi Romantic Films: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इससे पहले भी उन्होंने अपने करियर में कई शानदार रोमांटिक फिल्में कर दर्शकों का दिल जीता है.
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म शानदार कमाई कर रही है. इससे पहले भी एक्टर ने कई रोमांटिक फिल्में की हैं. 'आवारापन 2' से पहले इमरान हाशमी की इन फिल्मों को जरूर अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें.
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Published at : 14 Aug 2026 06:25 PM (IST)
Tags :Emraan Hashmi Awarapan 2
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion