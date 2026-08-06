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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीबिन ब्याहे मां बनना चाहती हैं ये एक्ट्रेस, कहा- शादी बाद में भी हो सकती है

बिन ब्याहे मां बनना चाहती हैं ये एक्ट्रेस, कहा- शादी बाद में भी हो सकती है

Bhojpuri Bawaal: 'भोजपुरी बवाल' शो में एक्ट्रेस आम्रपाली ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि वो बिना शादी के मां बनना चाहती हैं. निरहुआ के सामने उन्होंने बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 06 Aug 2026 01:50 PM (IST)
Bhojpuri Bawaal: 'भोजपुरी बवाल' शो में एक्ट्रेस आम्रपाली ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि वो बिना शादी के मां बनना चाहती हैं. निरहुआ के सामने उन्होंने बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई.

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सितारे इन दिनों 'भोजपुरी बवाल' शो में नजर आ रहे हैं. इसका हिस्सा आम्रपाली दुबे और निरहुआ जैसे सुपरस्टार भी हैं. हाल ही में शो पर आम्रपाली दुबे ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की है. उन्होंने बताया है कि वो बिना शादी के मां बनना चाहती हैं और एक बेटी को गोद लेना चाहती हैं. इस पर उन्हें निरहुआ ने सलाह दी कि वो पहले अपना घर बसाने के बारे में सोचे.

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बता दें कि भोजपुरी सिनेमा में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की ऑनस्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. दोनों असल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ मजबूत बॉन्ड शेयर करते हैं. अब शो में एक्ट्रेस ने निरहुआ से अपने एक इमोशनल पहलू को लेकर खुलकर बात की है.
बता दें कि भोजपुरी सिनेमा में निरहुआ और आम्रपाली दुबे की ऑनस्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. दोनों असल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ मजबूत बॉन्ड शेयर करते हैं. अब शो में एक्ट्रेस ने निरहुआ से अपने एक इमोशनल पहलू को लेकर खुलकर बात की है.
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आम्रपाली दुबे ने निरहुआ से बात करते हुए कहा कि बचपन में ही उनकी इच्छा थी कि वो एक बेटी को गोद लें. उन्होंने कहा, 'मैंने काफी सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बेटी को गोद लेना चाहती हूं.'
आम्रपाली दुबे ने निरहुआ से बात करते हुए कहा कि बचपन में ही उनकी इच्छा थी कि वो एक बेटी को गोद लें. उन्होंने कहा, 'मैंने काफी सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बेटी को गोद लेना चाहती हूं.'
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निरहुआ ने आम्रपाली से उनके इस फैसले के पीछे की वजह पूछी. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो रातोंरात लिया गया हो, मेरी लंबे वक्त से ऐसी इच्छा थी. जब मैं छोटी थी और बच्चों को देखती थी तो लगता था कि उन्हें गोद में ले लूं और उनसे खूब सारा प्यार करूं. मैं डायपर बदलना जानती हूं और सब कुछ कर सकती हूं.'
निरहुआ ने आम्रपाली से उनके इस फैसले के पीछे की वजह पूछी. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो रातोंरात लिया गया हो, मेरी लंबे वक्त से ऐसी इच्छा थी. जब मैं छोटी थी और बच्चों को देखती थी तो लगता था कि उन्हें गोद में ले लूं और उनसे खूब सारा प्यार करूं. मैं डायपर बदलना जानती हूं और सब कुछ कर सकती हूं.'
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एक्ट्रेस ने आगे साफ कहा कि मातृत्व से कभी समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने आगे कहा, 'शुरुआत में मैंने इसे एक भावना के तौर पर देखा, लेकिन जब वक्त बीता तो महसूस किया कि ये भावनाओं से कहीं बढ़कर है. मैं समझ गई कि मैं असल में ये चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि मेरे भीतर जो प्यार है उसे किसी बच्चे के साथ बांट सकूं. मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मुझे बच्चा चाहिए, मैं मां बनना चाहती हूं.'
एक्ट्रेस ने आगे साफ कहा कि मातृत्व से कभी समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने आगे कहा, 'शुरुआत में मैंने इसे एक भावना के तौर पर देखा, लेकिन जब वक्त बीता तो महसूस किया कि ये भावनाओं से कहीं बढ़कर है. मैं समझ गई कि मैं असल में ये चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि मेरे भीतर जो प्यार है उसे किसी बच्चे के साथ बांट सकूं. मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मुझे बच्चा चाहिए, मैं मां बनना चाहती हूं.'
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39 वर्षीय आम्रपाली दुबे की ये बातें सुनकर निरहुआ ने उनसे कहा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनके लिए बच्चे की परवरिश करना बेहद कठिन होगा. निरहुआ कहते हैं, 'ये इतना आसान नहीं है. इसके बारे में ठीक से विचार करो. हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हम इसलिए अपने काम पर फोकस कर पाते हैं कि उनकी मां भी है. तुम अपने करियर के पीक पर हो और भोजपुरी की नंबर 1 एक्ट्रेस हो. कैसे तुम इन दोनों चीजों को मैनेज कर पाओगी?'
39 वर्षीय आम्रपाली दुबे की ये बातें सुनकर निरहुआ ने उनसे कहा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनके लिए बच्चे की परवरिश करना बेहद कठिन होगा. निरहुआ कहते हैं, 'ये इतना आसान नहीं है. इसके बारे में ठीक से विचार करो. हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हम इसलिए अपने काम पर फोकस कर पाते हैं कि उनकी मां भी है. तुम अपने करियर के पीक पर हो और भोजपुरी की नंबर 1 एक्ट्रेस हो. कैसे तुम इन दोनों चीजों को मैनेज कर पाओगी?'
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निरहुआ की इस बात पर आम्रपाली ने कहा, 'मैंने पहले ही विचार कर लिया है कि मैं बेहद काम काम करूंगी, क्योंकि जब बच्चा लाइफ में आएगा तो स्कूल और अन्य कई जिम्मेदारियां भी होंगी.'
निरहुआ की इस बात पर आम्रपाली ने कहा, 'मैंने पहले ही विचार कर लिया है कि मैं बेहद काम काम करूंगी, क्योंकि जब बच्चा लाइफ में आएगा तो स्कूल और अन्य कई जिम्मेदारियां भी होंगी.'
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आगे निरहुआ ने उनसे कहा कि क्या उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में अपने परिवार को बताया है? इस पर एक्ट्रेस ने ना में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'उन्हें बताना, ये बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है. हालांकि एक्ट्रेस ने उम्मीद जताई कि वो अपने परिवार को मना लेंगी. वहीं निरहुआ ने भी उन्हें भरोसा दिलाया और कहा, 'तुम्हारा डर बेबुनियाद है. तुम्हारे फैसले से तुम्हारा परिवार खुश होगा.'
आगे निरहुआ ने उनसे कहा कि क्या उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में अपने परिवार को बताया है? इस पर एक्ट्रेस ने ना में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'उन्हें बताना, ये बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है. हालांकि एक्ट्रेस ने उम्मीद जताई कि वो अपने परिवार को मना लेंगी. वहीं निरहुआ ने भी उन्हें भरोसा दिलाया और कहा, 'तुम्हारा डर बेबुनियाद है. तुम्हारे फैसले से तुम्हारा परिवार खुश होगा.'
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आम्रपाली ने आगे कहा कि उनके पैरेंट्स चाहते हैं कि वो शादी कर लें. इस पर निरहुआ मुस्कुराए और कहा, 'तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेतीं? तुम्हारे परिवार ने मुझे बताया है कि तुम्हारे लिए काफी अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन तुम उन्हें रिजेक्ट कर देती हो. कई बार आपका परिवार मुझे फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें मनाऊं.'
आम्रपाली ने आगे कहा कि उनके पैरेंट्स चाहते हैं कि वो शादी कर लें. इस पर निरहुआ मुस्कुराए और कहा, 'तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेतीं? तुम्हारे परिवार ने मुझे बताया है कि तुम्हारे लिए काफी अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन तुम उन्हें रिजेक्ट कर देती हो. कई बार आपका परिवार मुझे फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें मनाऊं.'
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इसके बाद आम्रपाली ने साफ कहा कि उनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले बच्चा शामिल है. उन्होंने कहा कि शादी बाद में भी हो सकती है. एक्ट्रेस कहती हैं, 'मुझे बच्चा चाहिए और ये फाइनल है.' आम्रपाली ने आगे ये भी कहा कि उन्हें अरेंज मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं है.
इसके बाद आम्रपाली ने साफ कहा कि उनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले बच्चा शामिल है. उन्होंने कहा कि शादी बाद में भी हो सकती है. एक्ट्रेस कहती हैं, 'मुझे बच्चा चाहिए और ये फाइनल है.' आम्रपाली ने आगे ये भी कहा कि उन्हें अरेंज मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं है.
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भोजपुरी बवाल की बात करें तो ये पहला भोजपुरी सेलिब्रिटी रियलिटी शो है. इसमें निरहुआ और आम्रपाली के साथ-साथ काजल राघवानी और पवन सिंह भी नजर आ रहे हैं. ये शो कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर आ रहा है.
भोजपुरी बवाल की बात करें तो ये पहला भोजपुरी सेलिब्रिटी रियलिटी शो है. इसमें निरहुआ और आम्रपाली के साथ-साथ काजल राघवानी और पवन सिंह भी नजर आ रहे हैं. ये शो कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर आ रहा है.
Published at : 06 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Amrapali Dubey NIRAHUA

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