बिन ब्याहे मां बनना चाहती हैं ये एक्ट्रेस, कहा- शादी बाद में भी हो सकती है

39 वर्षीय आम्रपाली दुबे की ये बातें सुनकर निरहुआ ने उनसे कहा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनके लिए बच्चे की परवरिश करना बेहद कठिन होगा. निरहुआ कहते हैं, 'ये इतना आसान नहीं है. इसके बारे में ठीक से विचार करो. हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हम इसलिए अपने काम पर फोकस कर पाते हैं कि उनकी मां भी है. तुम अपने करियर के पीक पर हो और भोजपुरी की नंबर 1 एक्ट्रेस हो. कैसे तुम इन दोनों चीजों को मैनेज कर पाओगी?'