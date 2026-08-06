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बिन ब्याहे मां बनना चाहती हैं ये एक्ट्रेस, कहा- शादी बाद में भी हो सकती है
Bhojpuri Bawaal: 'भोजपुरी बवाल' शो में एक्ट्रेस आम्रपाली ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि वो बिना शादी के मां बनना चाहती हैं. निरहुआ के सामने उन्होंने बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई.
भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सितारे इन दिनों 'भोजपुरी बवाल' शो में नजर आ रहे हैं. इसका हिस्सा आम्रपाली दुबे और निरहुआ जैसे सुपरस्टार भी हैं. हाल ही में शो पर आम्रपाली दुबे ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की है. उन्होंने बताया है कि वो बिना शादी के मां बनना चाहती हैं और एक बेटी को गोद लेना चाहती हैं. इस पर उन्हें निरहुआ ने सलाह दी कि वो पहले अपना घर बसाने के बारे में सोचे.
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Published at : 06 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Tags :Amrapali Dubey NIRAHUA
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