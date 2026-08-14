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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीIndependence Day 2026: ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ से ‘मिशन मजनू’ तक, इंडिपेंडेंस डे पर नेटफ्लिक्स पर देखें ये देशभक्ति भरी फिल्में-सीरीज

Independence Day 2026: ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ से ‘मिशन मजनू’ तक, इंडिपेंडेंस डे पर नेटफ्लिक्स पर देखें ये देशभक्ति भरी फिल्में-सीरीज

Independence Day 2026: अगर आप 15 अगस्त पर देशभक्ति से भरपूर कंटेंट देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स की ये 6 सीरीज और फिल्में आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हैं. इन्हें आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Independence Day 2026: अगर आप 15 अगस्त पर देशभक्ति से भरपूर कंटेंट देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स की ये 6 सीरीज और फिल्में आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हैं. इन्हें आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस खास मौके पर अगर आप भी घर बैठे देशभक्ति से जुड़ी फिल्में और सीरीज देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद इन कंटेंट को आपकी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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इस इंडिपेंडेंस डे पर देखने के लिए ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ एक बेहतरीन सीरीज है. नेटफ्लिक्स की ये सीरीज कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की कहानी दिखाती है.
इस इंडिपेंडेंस डे पर देखने के लिए ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ एक बेहतरीन सीरीज है. नेटफ्लिक्स की ये सीरीज कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की कहानी दिखाती है.
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इसमें गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के बहादुर एयर वॉरियर्स की कहानी दिखाई गई है, जो एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनते हैं, जिसने इतिहास बदल दिया.
इसमें गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के बहादुर एयर वॉरियर्स की कहानी दिखाई गई है, जो एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनते हैं, जिसने इतिहास बदल दिया.
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सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड 'मिशन मजनू' 1970 के दशक में पाकिस्तान के अंदर एक सीक्रेट मिशन पर गए भारतीय जासूस की कहानी है. फिल्म में देशभक्ति के साथ जासूसी, रोमांस और सस्पेंस भी देखने को मिलता है.
सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड 'मिशन मजनू' 1970 के दशक में पाकिस्तान के अंदर एक सीक्रेट मिशन पर गए भारतीय जासूस की कहानी है. फिल्म में देशभक्ति के साथ जासूसी, रोमांस और सस्पेंस भी देखने को मिलता है.
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'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की जिंदगी से इंस्पायर्ड है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए भारतीय वायुसेना में अपनी जगह बनाई और कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में सेवा दी.
'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की जिंदगी से इंस्पायर्ड है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए भारतीय वायुसेना में अपनी जगह बनाई और कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में सेवा दी.
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अगर आपको स्पाई थ्रिलर पसंद हैं तो 'सारे जहां से अच्छा' आपको पसंद आ सकती है. ये सीरीज इंटेलिजेंस, बलिदान और देश के लिए ड्यूटी की कहानी दिखाती है. इसमें उन एजेंट्स की जिंदगी दिखाई गई है, जो भारत के हितों की रक्षा के लिए दुश्मन के इलाके में काम करते हैं.
अगर आपको स्पाई थ्रिलर पसंद हैं तो 'सारे जहां से अच्छा' आपको पसंद आ सकती है. ये सीरीज इंटेलिजेंस, बलिदान और देश के लिए ड्यूटी की कहानी दिखाती है. इसमें उन एजेंट्स की जिंदगी दिखाई गई है, जो भारत के हितों की रक्षा के लिए दुश्मन के इलाके में काम करते हैं.
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बिलाल सिद्दीकी के नॉवेल पर बेस्ड 'बार्ड ऑफ ब्लड' एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर की कहानी है, जो एक खतरनाक रेस्क्यू मिशन के लिए दोबारा मैदान में उतरता है. सीरीज में स्पाई, एक्शन और पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है.
बिलाल सिद्दीकी के नॉवेल पर बेस्ड 'बार्ड ऑफ ब्लड' एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर की कहानी है, जो एक खतरनाक रेस्क्यू मिशन के लिए दोबारा मैदान में उतरता है. सीरीज में स्पाई, एक्शन और पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है.
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'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' एक बेहतरीन थ्रिलर ड्रामा है. इसमें मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर और एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट के बीच का संघर्ष दिखाया गया है.
'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' एक बेहतरीन थ्रिलर ड्रामा है. इसमें मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर और एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट के बीच का संघर्ष दिखाया गया है.
Published at : 14 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Operation Safed Sagar Taskaree: The Smuggler's Web Independence Day 2026

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