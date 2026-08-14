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Independence Day 2026: ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ से ‘मिशन मजनू’ तक, इंडिपेंडेंस डे पर नेटफ्लिक्स पर देखें ये देशभक्ति भरी फिल्में-सीरीज
Independence Day 2026: अगर आप 15 अगस्त पर देशभक्ति से भरपूर कंटेंट देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स की ये 6 सीरीज और फिल्में आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हैं. इन्हें आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.
15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस खास मौके पर अगर आप भी घर बैठे देशभक्ति से जुड़ी फिल्में और सीरीज देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद इन कंटेंट को आपकी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 10:08 AM (IST)
ओटीटी
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डॉ. सुनील दत्त त्यागी, पूर्व प्रोफेसर, किसान पीजी कॉलेज, सिंभावली
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