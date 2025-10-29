हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महारानी 4 से पहले देख डालें ये जबरदस्त थ्रिलर सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

महारानी 4 से पहले देख डालें ये जबरदस्त थ्रिलर सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

Thriller Series List: ‘महारानी 4’ से पहले आप इन क्राइम और थ्रिलर वेब सीरीज को देखकर मनोरंजन का भरपूर आनंद ले सकते हैं. इनमें अदृश्य, अवरोध और अनदेखी जैसी सस्पेंस से भरपूर कहानियां शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Thriller Series List: ‘महारानी 4’ से पहले आप इन क्राइम और थ्रिलर वेब सीरीज को देखकर मनोरंजन का भरपूर आनंद ले सकते हैं. इनमें अदृश्य, अवरोध और अनदेखी जैसी सस्पेंस से भरपूर कहानियां शामिल हैं.

‘महारानी 4’ की रिलीज़ से पहले, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसी क्राइम और थ्रिलर वेब सीरीज़ अवेलेबल हैं जो दर्शकों को सस्पेंस और रोमांच का भरपूर एक्सपीरियंस देती हैं. इन सीरीज़ में रियल-लाइफ स्कैम्स, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड मोड़ों से भरपूर कहानियाँ दिखाई गई हैं, जो आपके वीकेंड को एंटरटेनिंग और रोमांचक बना देंगी.

‘महारानी 4’ के आने से पहले अगर आप कुछ रोमांचक और सस्पेंस से भरी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ये शानदार क्राइम थ्रिलर सीरीज़ आपकी परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं. ‘महारानी 4’ 7 नवंबर से स्ट्रीम होने जा रही है, लेकिन तब तक इन फेमस और दमदार सीरीज़ को देखकर आप अपने वीकेंड को खास बना सकते हैं.
'महारानी 4' के आने से पहले अगर आप कुछ रोमांचक और सस्पेंस से भरी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ये शानदार क्राइम थ्रिलर सीरीज़ आपकी परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं. 'महारानी 4' 7 नवंबर से स्ट्रीम होने जा रही है, लेकिन तब तक इन फेमस और दमदार सीरीज़ को देखकर आप अपने वीकेंड को खास बना सकते हैं.
अनदेखी- इस वेब सीरीज़ की कहानी ने लाखों दर्शकों का ध्यान खींचा. यह एक छोटे से कस्बे में हुए क्राइम और उसके पीछे छिपे रहस्यों पर बेस्ड है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे सत्ता और पैसे के खेल में इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है. सीरीज़ की स्क्रिप्ट, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस ने इसे एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर बना दिया. ये वेब सीरीज़ सोनी लिव पर आसानी से देखी जा सकती है.
अनदेखी- इस वेब सीरीज़ की कहानी ने लाखों दर्शकों का ध्यान खींचा. यह एक छोटे से कस्बे में हुए क्राइम और उसके पीछे छिपे रहस्यों पर बेस्ड है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे सत्ता और पैसे के खेल में इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है. सीरीज़ की स्क्रिप्ट, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस ने इसे एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर बना दिया. ये वेब सीरीज़ सोनी लिव पर आसानी से देखी जा सकती है.
⁠अवरोध- इस सीरीज़ को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. यह भारतीय सेना और देश की सुरक्षा से जुड़ी एक दमदार कहानी पर आधारित है. इसमें देशभक्ति और थ्रिल का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो हर एपिसोड को खास बनाता है. इसके किरदार और स्क्रीनप्ले दोनों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. ये भी सोनी लिव पर सोनी लिव है और वहां स्ट्रीम की जा सकती है.
⁠अवरोध- इस सीरीज़ को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. यह भारतीय सेना और देश की सुरक्षा से जुड़ी एक दमदार कहानी पर आधारित है. इसमें देशभक्ति और थ्रिल का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो हर एपिसोड को खास बनाता है. इसके किरदार और स्क्रीनप्ले दोनों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. ये भी सोनी लिव पर सोनी लिव है और वहां स्ट्रीम की जा सकती है.
⁠स्कैम 1992- यह वेब सीरीज़ भारतीय शेयर मार्केट के हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े घोटाले पर बेस्ड है. इसमें हर्षद मेहता की जिंदगी और उनके शेयर मार्केट स्कैम को बारीकी से दिखाया गया है. प्रतीक गांधी द्वारा निभाया गया हर्षद का रोल लोगों के दिलों में बस गया. स्कैम 1992 को इसके शानदार निर्देशन, दमदार अभिनय और रियलिस्टिक कहानी के लिए खूब पसंद किया गया. ये वेब सीरीज़ सोनी लिव पर स्ट्रीम की जा सकती है.
⁠स्कैम 1992- यह वेब सीरीज़ भारतीय शेयर मार्केट के हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े घोटाले पर बेस्ड है. इसमें हर्षद मेहता की जिंदगी और उनके शेयर मार्केट स्कैम को बारीकी से दिखाया गया है. प्रतीक गांधी द्वारा निभाया गया हर्षद का रोल लोगों के दिलों में बस गया. स्कैम 1992 को इसके शानदार निर्देशन, दमदार अभिनय और रियलिस्टिक कहानी के लिए खूब पसंद किया गया. ये वेब सीरीज़ सोनी लिव पर स्ट्रीम की जा सकती है.
⁠स्कैम 2003- स्कैम 1992 की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने ‘स्कैम 2003’ के जरिए अब्दुल करीम तेलगी के स्टांप पेपर स्कैम की कहानी दर्शकों के सामने पेश की. यह सीरीज़ दिल्ली और पूरे भारत में हुए इस बड़े स्कैम को विस्तार से दिखाती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सिंपल आदमी ने जालसाजी के जरिए अरबों का राज्य खड़ा कर दिया. ये भी सोनी लिव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है.
⁠स्कैम 2003- स्कैम 1992 की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने 'स्कैम 2003' के जरिए अब्दुल करीम तेलगी के स्टांप पेपर स्कैम की कहानी दर्शकों के सामने पेश की. यह सीरीज़ दिल्ली और पूरे भारत में हुए इस बड़े स्कैम को विस्तार से दिखाती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सिंपल आदमी ने जालसाजी के जरिए अरबों का राज्य खड़ा कर दिया. ये भी सोनी लिव प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है.
⁠अदृश्य- ये वेब सीरीज़ अपने रिलीज़ के तुरंत बाद चर्चा का विषय बन गई थी. इसमें सस्पेंस, ड्रामा और इमोशंस का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक जोड़े रखता है. कहानी में छिपे मिस्ट्री और अचानक मोड़ इसे एक यादगार थ्रिलर बनाते हैं. ये सीरीज़ सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए मौजूद है.
⁠अदृश्य- ये वेब सीरीज़ अपने रिलीज़ के तुरंत बाद चर्चा का विषय बन गई थी. इसमें सस्पेंस, ड्रामा और इमोशंस का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक जोड़े रखता है. कहानी में छिपे मिस्ट्री और अचानक मोड़ इसे एक यादगार थ्रिलर बनाते हैं. ये सीरीज़ सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए मौजूद है.
⁠तनाव- इस वेब सीरीज़ को दर्शकों से बेहतरीन रिस्पांस मिली थी. यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जो आतंकवाद और उससे जुड़ी कहानियों को दर्शाती है. इसके दोनों सीज़न ने लोगों को बांधे रखा और इसके सस्पेंस भरे ट्विस्ट्स ने दर्शकों को अंत तक जोड़े रखा. तनाव वेब सीरीज़ को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
⁠तनाव- इस वेब सीरीज़ को दर्शकों से बेहतरीन रिस्पांस मिली थी. यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जो आतंकवाद और उससे जुड़ी कहानियों को दर्शाती है. इसके दोनों सीज़न ने लोगों को बांधे रखा और इसके सस्पेंस भरे ट्विस्ट्स ने दर्शकों को अंत तक जोड़े रखा. तनाव वेब सीरीज़ को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 07:00 PM (IST)
