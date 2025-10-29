महारानी 4 से पहले देख डालें ये जबरदस्त थ्रिलर सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

⁠स्कैम 1992- यह वेब सीरीज़ भारतीय शेयर मार्केट के हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े घोटाले पर बेस्ड है. इसमें हर्षद मेहता की जिंदगी और उनके शेयर मार्केट स्कैम को बारीकी से दिखाया गया है. प्रतीक गांधी द्वारा निभाया गया हर्षद का रोल लोगों के दिलों में बस गया. स्कैम 1992 को इसके शानदार निर्देशन, दमदार अभिनय और रियलिस्टिक कहानी के लिए खूब पसंद किया गया. ये वेब सीरीज़ सोनी लिव पर स्ट्रीम की जा सकती है.