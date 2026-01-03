हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: फ्री सर्विस मांगने पर भारतीय शख्स की थाईलैंड में पिटाई, बॉयगर्ल ने जमकर कूटा- वीडियो वायरल

Video: फ्री सर्विस मांगने पर भारतीय शख्स की थाईलैंड में पिटाई, बॉयगर्ल ने जमकर कूटा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रांसवुमेन का एक ग्रुप भारतीय शख्स की सरेआम सड़क पर पिटाई करता दिखाई दे रहा है. कभी उसे लातें मारी जा रही है तो कभी थप्पड़ जड़े जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Jan 2026 08:10 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरानी और चिंता दोनों में डाल दिया है. वीडियो देखने में बिल्कुल असली लगता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 27 दिसंबर 2025 को थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट शहर पटाया में हुई बताई जा रही है. वायरल फुटेज में सड़क पर खुलेआम मारपीट और हंगामे का नजारा दिखाई देता है, जहां कई लोग एक शख्स पर हमला करते नजर आ रहे हैं. लेकिन इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है.

पटाया थाईलैंड में भारतीय शख्स की बॉयगर्ल ने की पिटाई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रांसवुमेन का एक ग्रुप भारतीय शख्स की सरेआम सड़क पर पिटाई करता दिखाई दे रहा है. कभी उसे लातें मारी जा रही है तो कभी थप्पड़ जड़े जा रहे हैं. मारपीट इतनी बेरहमी से की गई है कि शख्स चक्कर खाकर गिर भी जाता है लेकिन उसकी पिटाई लगातार होती रहती है. दावा किया जा रहा है कि इस शख्स ने ट्रांसवुमेन से सर्विस लेने के बाद भुगतान करने से मना कर दिया था.

सर्विस के बाद पैसे देने से किया था इनकार!

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय भारतीय नागरिक राज जसुजा के रूप में की जा रही है. बताया जा रहा है कि राज जसुजा ने कथित तौर पर बॉयगर्ल से सर्विस लेने के बाद तय रकम का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद वहां मौजूद ट्रांसवुमेन के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर लोगों की मौजूदगी के बावजूद मारपीट होती रही और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे. वीडियो में ट्रांसवुमेन का ग्रुप शख्स को बहुत बुरी तरह से पीटता दिखाई दे रहा है.

भड़के यूजर्स

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गया है और लोग इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि चाहे मामला कोई भी हो, खुलेआम हिंसा किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराई जा सकती. वीडियो को @kamaalrkhan नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 03 Jan 2026 08:10 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
