बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है. BCCI के इस फैसले को लेकर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर बांग्लादेशी गेंदबाज के बचाव में उतरे हैं.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया

तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए BCCI के फैसले पर निंदा की है. उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिकेटर को उसके देश की राजनीतिक स्थिति के कारण सजा देना गलत है. थरूर ने शनिवार (3 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपने पोस्ट में बीसीसीआई के फैसले पर असहमति जताते हुए सवाल किया कि अगर यह खिलाड़ी किसी दूसरे धर्म से होता तो क्या BCCI इसी तरह का फैसला लेता?

Recalling my views on the subject, now that @bcci has deplorably pulled the plug on @Mustafiz90. And what if the Bangladeshi player in question had been @LittonOfficial or @soumyasarkar_06? Who are we punishing here: a nation, an individual, his religion? Where will this mindless… https://t.co/KSftpw0YGa — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 3, 2026

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘इस मामले पर मैं अपने पुराने विचारों को दोहरा रहा हूं. अब जबकि BCCI ने निंदनीय तरीके से मुस्ताफिजुर रहमान को बाहर कर दिया है और अगर बांग्लादेश का वह खिलाड़ी लिटन दास या सौम्य सरकार होता तो? हम यहां किसे सजा दे रहे हैं. एक देश को, एक शख्स को या उसके धर्म को? खेल को लेकर यह बेतुका राजनीतिकरण हमें कहां लेकर जाएगा?’

KKR ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को किया रिलीज

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया कि वह 9.2 करोड़ रुपये में खरीदे गए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दे. बोर्ड ने फ्रेंचाइजी को यह भरोसा भी दिलाया कि मुस्ताफिजुर रहमान को रिप्लेस करने के बाद एक नए खिलाड़ी को साइन करने के लिए अनुमति भी दी जाएगी, जिसके बाद केकेआर ने रहमान को टीम से रिलीज कर दिया.

