मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
मिडिल-ईस्ट में रोज जंग के नए मोर्चे खुल रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका-ईरान जंग जारी है. इसी बीच हूती विद्रोहियों ने सऊदी के दक्षिण-पश्चिम में यांबू बंदरगाह और डामाद में मिसाइल स्ट्राइक कर दी.
मिडिल-ईस्ट में रोज जंग के नए-नए मोर्चे खुल रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका-ईरान जंग जारी है. लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं. यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान के जहाज पर हमला बोलकर दोनों जंग यानी रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान को मिलाने की साजिश रच डाली है. अब खाड़ी युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया है.
अमेरिका-ईरान जंग के बीच, सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले यमन के बंदरगाह अल-होदेदाह पर बड़ी एयर-स्ट्राइक की है. सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने ये हवाई हमला किया. जवाबी कार्रवाई करते हुए हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिण-पश्चिम में यांबू बंदरगाह, जिज़ान इंडस्ट्रियल सिटी और डामाद में मिसाइल स्ट्राइक कर दी. जिजान में सऊदी की एक ऑयल रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने अटैक किया.
सऊदी और हूती विद्रोहियों के बीच अदावत पुरानी है, लेकिन मौजूदा जंग तब शुरू हुई जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद हूती विद्रोहियों का एक विमान ईरान से यमन की राजधानी सना लैंड करने जा रहा था. उसी दौरान एयरपोर्ट पर जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई. हूती विद्रोहियों और ईरान का आरोप था कि ये बमबारी सऊदी अरब ने की है.
यमन जा रहे थे IRGC के चुनिंदा कमांडर
जानकारी के मुताबिक, ईरानी एयरलाइंस का ये विमान हूती विद्रोहियों के टॉप कमांडर और पॉलिटिकल विंग के नेताओं के साथ-साथ ईरान की कुख्यात IRGC के चुनिंदा कमांडरों के साथ यमन पहुंच रहा था. सऊदी किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि IRGC के कमांडर यमन में लैंड कर पाएं. हालांकि इस प्लेन ने बाद में पश्चिमी यमन के एक दूसरे एयरपोर्ट अल-होदेदहा पर लैंड कर लिया और वहीं से जंग शुरू हो गई. हूती विद्रोहियों ने सऊदी के खिलाफ हमले शुरू कर दिए.
सवाल ये खड़ा होता है कि IRGC के कमांडर यमन क्यों जा रहे थे. इसके पीछे जवाब है अमेरिका. हम जानते हैं कि पिछले पांच महीने से अमेरिका और ईरान के बीच घमासान चल रहा है, जिसे पूरी दुनिया में तेल संकट छाया हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट के बाद बॉब अल मंडेब को भी पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया जाएगा. बॉब अल मंडेब, होर्मुज की तरह एक बेहद संकरा स्ट्रेट यानी जलडमरुमध्य है, जो पूरे अरब सागर को रेड सी और स्वेज कैनाल के जरिए Mediterranean Sea और यूरोप से जोड़ता है.
होर्मुज की तरह बॉब अल मंडेब भी ब्लॉक करने की कोशिश
ईरान होर्मुज की कॉपी रेड सी में करने की प्लानिंग कर रहा है और वो इसे यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए कर सकता है. ऐसे में IRGC के कमांडर, हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग देने या फिर होर्मुज स्ट्रेट की तरह बॉब अल मंडेब और अदन की खाड़ी में अमेरिका और अमेरिका के मित्र-देशों के ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन अटैक के लिए यमन पहुंच रहे थे. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के लिए बॉब अल मंडेब में नेवल ब्लॉकेड कर दिया है.
बता दें कि यमन में कभी सुन्नी मुस्लिमों का शासन था लेकिन 90 के दशक में शिया बहुल हूती संगठन का जन्म हुआ, जिसे यमन में अंसर-अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है. इसे ईरान जो खुद एक शिया बहुल देश है, उसका समर्थन था. हूती भी ईरान के Axis Of Resistance का हिस्सा है यानी गाजा और फिलिस्तीन के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ हूती भी ईरान समर्थित मिलिशिया है, जिसे सुन्नी देशों के खिलाफ खड़ा किया गया.
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