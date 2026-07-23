राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी 'सरकार' में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं. इस फिल्म की कहानी बाल ठाकरे के राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित है. इसमें दिखाया गया है कि सत्ता, राजनीति और जनता के बीच किस तरह का रिश्ता होता है और फैसलों का लोगों पर क्या असर पड़ता है. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.