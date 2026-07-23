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'राजनीति' से लेकर 'सरकार' तक, OTT पर जरूर देखें राजनीति पर बनी ये 7 दमदार फिल्में
देशभर में छात्र आंदोलनों को लेकर चर्चा हो रही है. ऐसे में अगर आप राजनीति, सत्ता और चुनाव पर बनी फिल्में देखना चाहते हैं, तो बॉलीवुड की ये 7 बेहतरीन फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
अगर आपको राजनीति, सत्ता, चुनाव और सिस्टम पर आधारित फिल्में देखना पसंद है, तो बॉलीवुड में ऐसी कई शानदार फिल्में मौजूद हैं, जो इन विषयों को दमदार अंदाज में पर्दे पर पेश करती हैं. 'राजनीति' से लेकर 'सरकार' तक, ये 7 फिल्में न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि राजनीति के अलग-अलग पहलुओं से भी रूबरू कराती हैं. आप इन्हें घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.
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