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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'राजनीति' से लेकर 'सरकार' तक, OTT पर जरूर देखें राजनीति पर बनी ये 7 दमदार फिल्में

'राजनीति' से लेकर 'सरकार' तक, OTT पर जरूर देखें राजनीति पर बनी ये 7 दमदार फिल्में

देशभर में छात्र आंदोलनों को लेकर चर्चा हो रही है. ऐसे में अगर आप राजनीति, सत्ता और चुनाव पर बनी फिल्में देखना चाहते हैं, तो बॉलीवुड की ये 7 बेहतरीन फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jul 2026 06:46 AM (IST)
देशभर में छात्र आंदोलनों को लेकर चर्चा हो रही है. ऐसे में अगर आप राजनीति, सत्ता और चुनाव पर बनी फिल्में देखना चाहते हैं, तो बॉलीवुड की ये 7 बेहतरीन फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

अगर आपको राजनीति, सत्ता, चुनाव और सिस्टम पर आधारित फिल्में देखना पसंद है, तो बॉलीवुड में ऐसी कई शानदार फिल्में मौजूद हैं, जो इन विषयों को दमदार अंदाज में पर्दे पर पेश करती हैं. 'राजनीति' से लेकर 'सरकार' तक, ये 7 फिल्में न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि राजनीति के अलग-अलग पहलुओं से भी रूबरू कराती हैं. आप इन्हें घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.

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राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी 'सरकार' में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं. इस फिल्म की कहानी बाल ठाकरे के राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित है. इसमें दिखाया गया है कि सत्ता, राजनीति और जनता के बीच किस तरह का रिश्ता होता है और फैसलों का लोगों पर क्या असर पड़ता है. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी 'सरकार' में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं. इस फिल्म की कहानी बाल ठाकरे के राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित है. इसमें दिखाया गया है कि सत्ता, राजनीति और जनता के बीच किस तरह का रिश्ता होता है और फैसलों का लोगों पर क्या असर पड़ता है. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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प्रकाश झा के निर्देशन में बनी 'राजनीति' में रणबीर कपूर, अजय देवगन, कटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल और मनोज बाजपेयी अहम भूमिकाओं में हैं. महाभारत और भारतीय राजनीति से प्रेरित इस फिल्म में राजनीतिक परिवार, चुनावी जंग, सत्ता की लालसा और विश्वासघात की कहानी दिखाई गई है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
प्रकाश झा के निर्देशन में बनी 'राजनीति' में रणबीर कपूर, अजय देवगन, कटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल और मनोज बाजपेयी अहम भूमिकाओं में हैं. महाभारत और भारतीय राजनीति से प्रेरित इस फिल्म में राजनीतिक परिवार, चुनावी जंग, सत्ता की लालसा और विश्वासघात की कहानी दिखाई गई है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
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प्रकाश झा की फिल्म 'सत्याग्रह' में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, करीना कपूर खान, अर्जुन रामपाल और मनोज बाजपेयी नजर आए थे. ये फिल्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रेरित है और इसमें जन आंदोलन, राजनीति, मीडिया और शासन व्यवस्था जैसे मुद्दों को दिखाया गया है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
प्रकाश झा की फिल्म 'सत्याग्रह' में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, करीना कपूर खान, अर्जुन रामपाल और मनोज बाजपेयी नजर आए थे. ये फिल्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रेरित है और इसमें जन आंदोलन, राजनीति, मीडिया और शासन व्यवस्था जैसे मुद्दों को दिखाया गया है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी स्टारर 'न्यूटन' की कहानी नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव कराने की चुनौती पर आधारित है. अमित वी. मसूरकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और सरकारी व्यवस्था की चुनौतियों को करीब से दिखाती है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी स्टारर 'न्यूटन' की कहानी नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव कराने की चुनौती पर आधारित है. अमित वी. मसूरकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और सरकारी व्यवस्था की चुनौतियों को करीब से दिखाती है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
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अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर खान और ईशा देओल स्टारर 'युवा' को काफी पसंद किया गया था. फिल्म छात्र राजनीति, भ्रष्टाचार और देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका को दिखाती है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर खान और ईशा देओल स्टारर 'युवा' को काफी पसंद किया गया था. फिल्म छात्र राजनीति, भ्रष्टाचार और देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका को दिखाती है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अमरीश पुरी की फिल्म 'नायक' में एक टीवी पत्रकार की कहानी दिखाई गई है, जिसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है. इसके बाद वो सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है. एस. शंकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अमरीश पुरी की फिल्म 'नायक' में एक टीवी पत्रकार की कहानी दिखाई गई है, जिसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है. इसके बाद वो सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है. एस. शंकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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सुधीर मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' में केके मेनन, चित्रांगदा सिंह और शाइनी आहूजा मुख्य भूमिका में हैं. 1970 के दशक में आपातकाल और नक्सल आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म राजनीति और निजी रिश्तों के बीच के संघर्ष को दिखाती है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
सुधीर मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' में केके मेनन, चित्रांगदा सिंह और शाइनी आहूजा मुख्य भूमिका में हैं. 1970 के दशक में आपातकाल और नक्सल आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म राजनीति और निजी रिश्तों के बीच के संघर्ष को दिखाती है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 23 Jul 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Raajneeti Sarkar

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