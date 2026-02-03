‘हॉनर’ से ‘द प्रैक्टिकल गाइड टू लव’ तक ओटीटी पर धमाल मचाएंगे ये के ड्रामा, जानें कब और कहां देख पाएंगे शोज

‘आर यूनिवर्स’ एक रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें बे इन-ह्युक, रो जंग-ई और पार्क सियो-हाम अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी उन दो लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मजबूरी में एक-दूसरे के साथ को-पैरेंट बनते हैं, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता बदलने लगता है और भावनाएं भी जुड़ जाती हैं. हल्की-फुल्की कॉमेडी, रोमांस और इमोशनल टच से भरी यह सीरीज उन दर्शकों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें दिल छू लेने वाली लव स्टोरी पसंद है. ये 4 फरवरी 2026 को OTT प्लेटफॉर्म Rakuten Viki पर रिलीज होगी.