‘हॉनर’ से ‘द प्रैक्टिकल गाइड टू लव’ तक ओटीटी पर धमाल मचाएंगे ये के ड्रामा, जानें कब और कहां देख पाएंगे शोज
Upcoming K dramas: के ड्रामा लवर्स के लिए ये महीना बेहद खास होने वाला है. फरवरी में कई बेहतरीन कोरियन सीरीज रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं ये कब और कहां रिलीज हो रही हैं.
फरवरी 2026 कोरियन ड्रामा लवर्स के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस महीने रोमांस और कॉमेडी से लेकर मिस्ट्री और थ्रिलर तक हर तरह के K-ड्रामा रिलीज हो रहे हैं. यानी हर दर्शक के लिए कुछ न कुछ खास देखने को मिलेगा. अगर आप अपने वॉचलिस्ट में नए और मज़ेदार कोरियन ड्रामा जोड़ना चाहते हैं, तो यह महीना बिल्कुल परफेक्ट है. आइए डालते हैं एक नज़र फरवरी 2026 में आने वाले मस्ट-वॉच K-ड्रामाज पर.
03 Feb 2026
