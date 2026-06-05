'पेद्दी' से पहले भी साउथ में छा चुकी हैं जान्हवी, खाते में दर्ज है 500 करोड़ी फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPeddi: 'पेद्दी' से पहले भी साउथ में छा चुकी हैं जान्हवी कपूर, खाते में दर्ज है 500 करोड़ी फिल्म

Peddi: 'पेद्दी' से पहले भी साउथ में छा चुकी हैं जान्हवी कपूर, खाते में दर्ज है 500 करोड़ी फिल्म

Janhvi Kapoor South Cinema Debut: जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है. वैसे आपको बता दें कि पेद्दी से पहले भी जान्हवी साउथ सिनेमा में बड़ा धमाल मचा चुकी हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 05 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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Janhvi Kapoor South Cinema Debut: हिंदी सिनेमा की दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी और मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बड़ी बेटी जान्हवी कपूर को बतौर एक्ट्रेस 8 साल हो चुके हैं. साल 2018 में बॉलीवुड में अपने कदम रखने वाली जान्हवी इन दिनों साउथ सुपरस्टार राम चरण के साथ फिल्म 'पेद्दी' में नजर आ रही हैं. वैसे आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब साउथ में जान्हवी सुर्खियां बटोर रही हैं. इससे पहले भी वो साउथ फिल्म में नजर आ चुकी हैं. तब उन्होंने 1300 करोड़ी एक्टर के साथ धूम मचाई थी.

'पेद्दी' ने ओपनिंग डे पर लूटा मैदान

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म पेद्दी 4 जून को रिलीज हो चुकी है. तेलुगु के साथ-साथ इस फिल्म को मेकर्स ने हिंदी, तमिल और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया है. 350 करोड़ रुपये के बजट में बनी पेद्दी का पहले ही दिन टिकट खिड़की पर तूफान देखने को मिला है. मेकर्स ने पहले दिन के कलेक्शन के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि जान्हवी की इस फिल्म ने दुनिया भर में 135.36 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

ये भी पढ़ें: 'पेद्दी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, ओपनिंग डे पर बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स

साउथ डेब्यू में भी छा गई थीं जान्हवी कपूर

जान्हवी कपूर इससे पहले अपने साउथ सिनेमा में किए गए डेब्यू से भी चर्चा में रही थीं. बता दें कि जान्हवी ने साल 2024 में साउथ सिनेमा का रुख किया था. दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनकी पहली फिल्म 'देवरा पार्ट 1 थी'. सितंबर 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने तेलगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ काम किया था जो 'आरआरआर' जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इसने दुनियाभर में 1230 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. इसमें विलेन का किरदार बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने निभाया था.

Peddi: 'पेद्दी' से पहले भी साउथ में छा चुकी हैं जान्हवी कपूर, खाते में दर्ज है 500 करोड़ी फिल्म

सफल रहा था जान्हवी का साउथ डेब्यू

देवरा पार्ट 1 का डायरेक्शन कोरतल्ला शिवा ने किया था. इसमें जान्हवी कपूर, सैफ अली खान और जूनियर एनटीआर के साथ-साथ जरीना वहाब, श्रुति मराठे, सुदेव नायर और प्रकाश राज जैसे कलाकार भी दिखाई दिए थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म करीब 300 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की थी. जान्हवी की साउथ में डेब्यू फिल्म हिट निकली थी.

ये भी पढ़ें: Peddi: 'साउथ के एक्टर्स सस्ते हैं...' पेद्दी में जान्हवी कपूर के साथ हुई ऐसी हरकत, राम चरण पर भड़क गए फैंस

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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