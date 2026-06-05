एक ही दिन रिलीज हुई थीं डेविड धवन की 2 फिल्में, आमने-सामने आए थे गोविंदा और अक्षय

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक ही दिन रिलीज हुई थीं डेविड धवन की 2 फिल्में, गोविंदा और अक्षय ने ली टक्कर, बॉक्स ऑफिस का हुआ ऐसा हाल

एक ही दिन रिलीज हुई थीं डेविड धवन की 2 फिल्में, गोविंदा और अक्षय ने ली टक्कर, बॉक्स ऑफिस का हुआ ऐसा हाल

David Dhawan: फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज के मौके पर हम आपको डेविड धवन की उन दो फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक ही दिन थिएटर में रिलीज हुई थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 05 Jun 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन इन दिनों अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये डेविड धवन के करियर की आखिरी फिल्म है. इसके बाद वो रिटायरमेंट ले रहे हैं. आइए इस मौके पर हम आपको डेविड धवन की उन दो फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक ही दिन थिएटर में रिलीज हुई थीं.

1997 में एक साथ रिलीज हुई थीं ये दो फिल्में 
हम बात कर रहे हैं 'दीवाना मस्ताना' और 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' की, जिनके डायरेक्टर डेविड धवन हैं. खास बात यह है कि ये दोनों फिल्में 23 सितंबर 1997 को एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं. हैरानी वाली बात है कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. दिलचस्प ये भी है कि दोनों फिल्मों की हीरोइन भी एक ही थीं जूही चावला, जिन्होंने दोनों में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था.

फिल्म में नजर आए थे ये कलाकार
चलिए पहले बात करते हैं फिल्म 'दीवाना मस्ताना' की, जिसके हीरो गोविंदा हैं. इसमें उनकी जोड़ी जूही चावला के साथ बनी थी. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर, अनिल कपूर, जॉनी लीवर, अनुपम खेर और सईद जाफरी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. केतन देसाई ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था. 

ये भी पढ़ें:- डेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण जौहर, पोस्ट शेयर कर कहा, 'दिल में एक साथ...'

'दीवाना मस्ताना' ने कमाए थे इतने करोड़ रुपये
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'दीवाना मस्ताना' का बजट सिर्फ 7 करोड़ रुपये था, जबकि इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 24.33 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. 'दीवाना मस्ताना' की कहानी दो ठगों राजा और बंटू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ही लड़की से प्यार करने लगते हैं. दोनों उसे पाने के लिए अलग-अलग चालें चलते हैं और एक-दूसरे को हराने की कोशिश करते रहते हैं. इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं.

एक ही दिन रिलीज हुई थीं डेविड धवन की 2 फिल्में, गोविंदा और अक्षय ने ली टक्कर, बॉक्स ऑफिस का हुआ ऐसा हाल

'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' ने जीता दर्शकों का दिल
अब बात करते हैं डेविड धवन की दूसरी फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' की, जिसका बॉक्स ऑफिस पर सामना 'दीवाना मस्ताना' से हुआ. इसमें अक्षय कुमार, जूही चावला, कादर ख़ान, परेश रावल और अनिल धवन जैसे सितारों ने अपनी अदाकारी का तड़का लगाया था. फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' एक कॉमेडी-रोमांटिक कहानी है, जिसमें अक्षय एक ऐसे युवक का किरदार निभाते हैं जो अमीर लड़की के प्यार में पड़ जाता है और उसे पाने के लिए कई मजेदार झूठ और चालें चलनी पड़ती हैं. कहानी में कॉमेडी और रोमांस का हल्का-फुल्का तड़का देखने को मिलता है.

'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' का कलेक्शन
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' को बनाने में 5 करोड़ रुपये लगे थे, वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर 13.14 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म को आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूसर केशु थे. 

एक ही दिन रिलीज हुई थीं डेविड धवन की 2 फिल्में, गोविंदा और अक्षय ने ली टक्कर, बॉक्स ऑफिस का हुआ ऐसा हाल

डेविड धवन ने दीं कई सुपरहिट फिल्में
फिल्ममेकर डेविड धवन ने 90 के दशक में कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिनमें 'बीवी नंबर 1', 'हसीना मान जाएगी', 'जुड़वा', 'कुली नंबर 1' और 'मुझसे शादी करोगी' जैसी फिल्में शामिल हैं. उनकी फिल्मों में कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और मसालेदार एंटरटेनमेंट का तड़का देखने को मिलता है, जो दर्शकों को खूब पसंद आता है.

'है जवानी तो इश्क होना है' के बारे में जानें
'है जवानी तो इश्क होना है' की बात करें तो इस फिल्म में डेविड धवन के बेटे वरुण धवन हैं. फिल्म में वो मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं. तीनों की तिकड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है. रमेश तौरानी और गौरव बोस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है.

ये भी पढ़ें:- Who Is Gauri Spratt: गौरी स्प्रैट कौन हैं? क्या करती हैं? जिनसे तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान

और पढ़ें
Published at : 05 Jun 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar David Dhawan Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
एक ही दिन रिलीज हुई थीं डेविड धवन की 2 फिल्में, गोविंदा और अक्षय ने ली टक्कर, बॉक्स ऑफिस का हुआ ऐसा हाल
एक ही दिन रिलीज हुई थीं डेविड धवन की 2 फिल्में, आमने-सामने आए थे गोविंदा और अक्षय
बॉलीवुड
Triptii Dimri: ‘मां बहन’ तो आप सबकी है, एक भावुक नोट शेयर एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने की फैंस से अपील
‘मां बहन’ तो आप सबकी है, एक भावुक नोट शेयर एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने की फैंस से अपील
बॉलीवुड
'मैं चुप नहीं बैठूंगी और न्याय के लिए लड़ती रहूंगी', पति से विवाद के बीच बोलीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली
'मैं चुप नहीं बैठूंगी और न्याय के लिए लड़ती रहूंगी', पति से विवाद के बीच बोलीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'पेद्दी' का पलड़ा भारी, जानें- 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का 5 बजे तक का कलेक्शन
फ्राइडे को 'पेद्दी' का पलड़ा भारी, जानें- 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का 5 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:😯Radhika को हुआ Veer पर शक, क्या सामने आएगा मंगलसूत्र का सच? #sbs
Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
दिल्ली NCR
अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'
अन्नामलाई के BJP छोड़ने पर संजय सिंह का बड़ा बयान, 'सभी को लगता है कि वो विजय की तरह...'
क्रिकेट
24 साल के इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
बॉलीवुड
2000 करोड़ी एक्ट्रेस संग सनी देओल ने किया काम, 2 करोड़ भी नहीं कमाए, महा डिजास्टर निकली फिल्म
2000 करोड़ी एक्ट्रेस संग सनी देओल ने किया काम, 2 करोड़ भी नहीं कमाए, महा डिजास्टर निकली फिल्म
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
इंडिया
'मां-पापा माफ कर देना, दोबारा...', सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
'माफ करना, दोबारा..., सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
हेल्थ
Frozen Dessert Health Risks: जानें सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह है फ्रोजन डेजर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी बड़ी चेतावनी
जानें सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह है फ्रोजन डेजर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी बड़ी चेतावनी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget