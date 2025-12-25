क्रिसमस का त्योहार आते ही घर में खुशियों का माहौल बन जाता है. ठंड के मौसम में फैमिली के साथ बैठकर मूवी देखना सबसे बेस्ट प्लान होता है. अगर आप भी इस क्रिसमस ओटीटी पर कुछ खास, मैजिकल और दिल को छू लेने वाली फिल्में देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. खास बात ये है कि ये सभी फिल्में हिंदी में भी अवेलेबल हैं और अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देखी जा सकती हैं.