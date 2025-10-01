हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीOTT Must Watch: ओटीटी पर छाई हुई हैं ये फिल्में, वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए है बढ़िया ऑप्शन

OTT Must Watch: ओटीटी पर छाई हुई हैं ये फिल्में, वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए है बढ़िया ऑप्शन

OTT Must Watch Film: अगर आप भी इस वीकेंड सोच रहे हैं कि ओटीटी पर क्या देखें, तो आपकी टेंशन खत्म. इस हफ्ते की टॉप 10 फिल्मों और सीरीज की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें शानदार मूवीज़ शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 11:34 AM (IST)
ओटीटी की दुनिया में इस हफ्ते दर्शकों की पसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. फिल्मों औऱ सीरीज की टॉप लिस्ट में कई नए नामों ने एंट्री ली है तो वहीं कुछ पुराने हिट मूवीज़ को पीछे कर दिया गया है. दर्शकों की बदलती पसंद और कंटेंट की डिमांड ने इस बार रैंकिंग में इंटरेस्टिंग चेंज किया है. अब सवाल ये है कि आखिर किस फिल्म औऱ सीरीज ने बाजी मारकर पहला नंबर हासिल किया और कौन-सी टॉप 8 की रेस में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं. आइए जानते हैं इस हफ्ते की पूरी लिस्ट और हर पोज़िशन पर कौन सी फिल्में छाई हुई हैं.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड- इस हफ्ते की टॉप लिस्ट में पहला नंबर हासिल किया है आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने. यह सीरीज दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों के बीच काफी चर्चित रही है. रिपोर्ट के अनुसार, बीते हफ्ते इसे नेटफ्लिक्स पर लगभग 5.7 मिलियन लोगों ने देखा, जो इसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी को दिखाता है. सीरीज का रोमांचक प्लॉट, दमदार एक्टिंग और बॉलीवुड की दुनिया के पर्दे के पीछे की कहानी ने दर्शकों को पूरी तरह बांध लिया है. यही वजह है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड न केवल ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है, बल्कि टॉप पोज़िशन पर अपनी पकड़ भी मज़बूत कर चुकी है.
महावतार नरसिम्हा- इस हफ्ते की टॉप लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा ने, जिसने थिएटर्स में जबरदस्त क्रेज और धमाल मचाया था. अब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और बीते हफ्ते इसे करीब 5.6 मिलियन दर्शकों ने देखा. दर्शकों ने खासकर इसकी एनिमेशन क्वालिटी, कहानी और फैंटसी एलिमेंट्स की खूब तारीफ की. बच्चों से लेकर बड़े तक सभी उम्र के दर्शक इसे एन्जॉय कर रहे हैं.
सैयारा- रोमांस फिल्म्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी सैयारा इस हफ्ते की टॉप लिस्ट में नंबर 3 पर जगह बनाने में सफल रही है. यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और बीते हफ्ते इसे करीब 4.5 मिलियन दर्शकों ने देखा, जो इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का शानदार इग्ज़ैम्पल है. पहले से ही थिएटर्स में हिट रही इस फिल्म ने अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त क्रेज दिखाया है.
हृदयपूर्वम- अगर आपके पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, तो इस हफ्ते की टॉप लिस्ट में शामिल महेश बाबू की सुपरहिट फिल्म हृदयपूर्वम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. दर्शकों के बीच महेश बाबू की फिल्मों का हमेशा से ही खास क्रेज रहा है और इस बार भी उनकी स्टार पावर साफ दिखाई दे रही है. बीते हफ्ते इस फिल्म को करीब 3.4 मिलियन दर्शकों ने देखा, जिससे यह आसानी से टॉप 4 की पोज़िशन पर पहुंच गई है.
कुली- इस हफ्ते की टॉप लिस्ट में नंबर 5 पर जगह बनाई है साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली ने. यह फिल्म शुरू से ही दर्शकों की पसंदीदा रही है और थिएटर्स में रिलीज होने के समय भी इसने जबरदस्त क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ खूब धमाल मचाया था. रजनीकांत का स्टाइल, एक्शन और स्क्रीन प्रेज़ेंस दर्शकों को हमेशा की तरह बेहद पसंद आया, जिसकी वजह से फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला. अब जब कुली अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, तो ओटीटी दर्शक भी इसे बड़े नंबर में देख रहे हैं.
द ट्रायल सीजन 2- टॉप की रेस में अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को पीछे छोड़ते हुए नंबर 6 पर जगह बनाई है काजोल की दमदार वेब सीरीज द ट्रायल सीजन 2 ने. पहले सीजन को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और अब दूसरा सीजन भी तेजी से लोकप्रियता बटोर रहा है. अपनी मजबूत कहानी, कोर्टरूम ड्रामा और काजोल के इंटेंस परफॉर्मेंस की वजह से यह सीरीज लगातार चर्चा में है. दर्शक इसे खास तौर पर इसकी इमोशनल गहराई के लिए पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि नए एपिसोड्स रिलीज होते ही द ट्रायल सीजन 2 ने रैंकिंग में छलांग लगाई और सीधा टॉप 6 पर अपनी जगह पक्की कर ली.
सन ऑफ सरदार 2- टॉप लिस्ट में नंबर 7 पर जगह बनाई है अजय देवगन की मच-हिट कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 ने. थिएटर्स में जब यह रिलीज हुई थी, तब इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार धमाल मचाया था और अब ओटीटी पर भी इसका जलवा बरकरार है. बीते हफ्ते इस फिल्म को करीब 1.9 मिलियन दर्शकों ने देखा, जो यह साबित करता है कि फैन्स आज भी अजय देवगन के कॉमिक अंदाज और फिल्म की मजेदार कहानी को खूब पसंद कर रहे हैं. मनोरंजन से भरपूर इस मूवी ने दर्शकों को हंसी और मस्ती का पूरा डोज़ दिया है, जिसकी बदौलत यह बिना किसी मुश्किल के टॉप में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रही है.
सिक्सर सीजन 2- ओटीटी की टॉप लिस्ट में इस बार नंबर 8 पर जगह बनाई है वेब सीरीज सिक्सर ने. यह सीरीज एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है और हाल ही में इसका दूसरा सीजन रिलीज किया गया है. नए सीजन के आते ही दर्शकों के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है और इसे लगातार अच्छा रिस्पांस मिल रही है. क्रिकेट की बैकग्राउंड पर आधारित यह सीरीज ड्रामा, इमोशन और थ्रिल से भरपूर है, जिसकी वजह से फैन्स इसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं.
डू यू वाना पार्टनर- यह फिल्म भले ही इस हफ्ते की टॉप लिस्ट में सबसे निचले नंबर पर हो, लेकिन दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. खास बात यह है कि इंटेंस कम्पटीशन के बावजूद डू यू वाना पार्टनर ने अपनी पकड़ बनाए रखी और टॉप में जगह बनाने में सफल रही. पिछले हफ्ते इस फिल्म को करीब 1.3 मिलियन दर्शकों ने देखा, जो इसकी लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबूत है. हल्की-फुल्की कहानी और मनोरंजक अंदाज इसे वीकेंड मूवी नाइट के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं. अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है, तो आप इसे आसानी से अमेज़न प्राइम वीडियो पर एन्जॉय कर सकते हैं.
Published at : 01 Oct 2025 11:34 AM (IST)
