सन ऑफ सरदार 2- टॉप लिस्ट में नंबर 7 पर जगह बनाई है अजय देवगन की मच-हिट कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 ने. थिएटर्स में जब यह रिलीज हुई थी, तब इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार धमाल मचाया था और अब ओटीटी पर भी इसका जलवा बरकरार है. बीते हफ्ते इस फिल्म को करीब 1.9 मिलियन दर्शकों ने देखा, जो यह साबित करता है कि फैन्स आज भी अजय देवगन के कॉमिक अंदाज और फिल्म की मजेदार कहानी को खूब पसंद कर रहे हैं. मनोरंजन से भरपूर इस मूवी ने दर्शकों को हंसी और मस्ती का पूरा डोज़ दिया है, जिसकी बदौलत यह बिना किसी मुश्किल के टॉप में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रही है.