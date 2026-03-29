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'स्टार किड्स को सपोर्ट मिलता है', एस्पिरेंट्स 3 एक्टर अभिलाष थपलियाल ने नेपोटिज्म पर दिया बड़ा बयान
Abhilash Thapliyal on Nepotism: 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' के अभिलाष थपलियाल अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के संघर्ष और नेपोटिज्म पर खुलकर बात की है.
एक्टर अभिलाष थपलियाल इन दिनों अपनी एक्टिंग और अलग-अलग किरदारों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' में 'एसके सर' के रोल से उन्होंने फिर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसके बाद एक इंटरव्यू में अभिलाष ने अपने करियर, संघर्ष और इंडस्ट्री में 'आउटसाइडर' होने के अनुभव पर खुलकर बात की.
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Published at : 29 Mar 2026 07:04 AM (IST)
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