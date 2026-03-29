'स्टार किड्स को सपोर्ट मिलता है', एस्पिरेंट्स 3 एक्टर अभिलाष थपलियाल ने नेपोटिज्म पर दिया बड़ा बयान

एचटी सिटी से बातचीत में अभिलाष ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं. कभी शराबी, कभी साइको किलर, तो कभी एक सख्त टीचर. हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना ही असली काम है और वही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है.