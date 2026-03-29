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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'स्टार किड्स को सपोर्ट मिलता है', एस्पिरेंट्स 3 एक्टर अभिलाष थपलियाल ने नेपोटिज्म पर दिया बड़ा बयान

'स्टार किड्स को सपोर्ट मिलता है', एस्पिरेंट्स 3 एक्टर अभिलाष थपलियाल ने नेपोटिज्म पर दिया बड़ा बयान

Abhilash Thapliyal on Nepotism: 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' के अभिलाष थपलियाल अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के संघर्ष और नेपोटिज्म पर खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Mar 2026 07:04 AM (IST)
Abhilash Thapliyal on Nepotism: 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' के अभिलाष थपलियाल अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के संघर्ष और नेपोटिज्म पर खुलकर बात की है.

एक्टर अभिलाष थपलियाल इन दिनों अपनी एक्टिंग और अलग-अलग किरदारों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' में 'एसके सर' के रोल से उन्होंने फिर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसके बाद एक इंटरव्यू में अभिलाष ने अपने करियर, संघर्ष और इंडस्ट्री में 'आउटसाइडर' होने के अनुभव पर खुलकर बात की.

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एचटी सिटी से बातचीत में अभिलाष ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं. कभी शराबी, कभी साइको किलर, तो कभी एक सख्त टीचर. हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना ही असली काम है और वही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है.
एचटी सिटी से बातचीत में अभिलाष ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं. कभी शराबी, कभी साइको किलर, तो कभी एक सख्त टीचर. हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना ही असली काम है और वही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है.
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उन्होंने खुद को एक बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर बताते हुए कहा कि जब भी कोई रोल मिलता है, तो वो पूरी मेहनत से उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. उनके लिए एक्टिंग सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे वो लगन से निभाते हैं.
उन्होंने खुद को एक बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर बताते हुए कहा कि जब भी कोई रोल मिलता है, तो वो पूरी मेहनत से उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. उनके लिए एक्टिंग सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे वो लगन से निभाते हैं.
Published at : 29 Mar 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Abhilash Thapliyal Aspirants Season 3

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