9 साल छोटे विदेशी मॉडल को डेट कर रही हैं जरीन खान? रोहेद खान ने बताया रिश्ते का सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है. खबरें सामने आई थीं कि वो एक्टर रोहेद खान के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही ये बातें पूरी तरह सच नहीं हैं.