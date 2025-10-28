एक्सप्लोरर
9 साल छोटे विदेशी मॉडल को डेट कर रही हैं जरीन खान? रोहेद खान ने बताया रिश्ते का सच
Zareen Khan Boyfriend: जरीन खान की लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कहा जा रहा था कि एक्ट्रेस विदेशी मॉडल रोहेद खान को डेट कर रही हैं. अब खुद रोहेद ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस जरीन खान ने अपने करियर में कई फिल्मों और ग्लैमरस लुक्स से फैंस का ध्यान अट्रैक्ट किया है. इन दिनों जरीन खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बीच उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड रोहेद खान ने अपना और एक्ट्रेस का असल रिश्ता बता दिया है.
Published at : 28 Oct 2025 08:40 PM (IST)
Tags :Tejas Zareen Khan Rohad Khan
