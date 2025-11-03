एक्ट्रेस ने कहा कि शुरू में उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि काम के बदले क्या मांगा जा रहा है. लेकिन, जल्द ही इंडस्ट्री की काली सच्चाई उन्हें पता चल गई. हर जगह लगभग उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता था, ये उनके करियर में सबसे बड़ी रुकावट बन गया.