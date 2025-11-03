हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'ये दिल आशिकाना' की पूजा संग 'अननैचुरल फिजिकल' होने की हुई डिमांड, फिल्म इंडस्ट्री से बनाई दूरी, अब इतना बदल गया लुक

'ये दिल आशिकाना' की पूजा संग 'अननैचुरल फिजिकल' होने की हुई डिमांड, फिल्म इंडस्ट्री से बनाई दूरी, अब इतना बदल गया लुक

ये दिल आशिकाना फिल्म में पूजा की भूमिका निभाकर जिविधा शर्मा रातोंरात स्टार बन गई थीं. लेकिन, कास्टिंग काउच की वजह से उनका करियर ट्रैक पर आने से पहले ही खत्म हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2025 05:47 PM (IST)
ये दिल आशिकाना फिल्म में पूजा की भूमिका निभाकर जिविधा शर्मा रातोंरात स्टार बन गई थीं. लेकिन, कास्टिंग काउच की वजह से उनका करियर ट्रैक पर आने से पहले ही खत्म हो गया.

बॉलीवुड में हर साल कई नए चेहरे आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना पाते हैं. कई तो ऐसे होते हैं तो रातोंरात स्टार बन जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. उन्हीं में से एक हैं 'ये दिल आशिकाना' फिल्म में पूजा की भूमिका निभाने वाली जिविधा शर्मा.

जिविधा शर्मा ने कास्टिंग काउच की वजह से एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया. अब इंडस्ट्री से दूर वो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं. 2002 में आई इस फिल्म में जिविधा के संग करण नाथ लीड रोल में थे.
जिविधा शर्मा ने कास्टिंग काउच की वजह से एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया. अब इंडस्ट्री से दूर वो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं. 2002 में आई इस फिल्म में जिविधा के संग करण नाथ लीड रोल में थे.
फिल्म में जिविधा और करन की रोमांटिक केमिस्ट्री को काफी पसंद किया था, फिल्म सुपरहिट रही थी. अपनी मासूमियत, लुक्स और दमदार एक्टिंग की वजह से जिविधा रातोंरात स्टार बन गईं.
फिल्म में जिविधा और करन की रोमांटिक केमिस्ट्री को काफी पसंद किया था, फिल्म सुपरहिट रही थी. अपनी मासूमियत, लुक्स और दमदार एक्टिंग की वजह से जिविधा रातोंरात स्टार बन गईं.
जिविधा ने खुद खुलासा किया कि कास्टिंग काउच की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी. क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से इंकार कर दिया था.एक्ट्रेस ने बताया कि ये दिल आशिकाना के बाद कई डायरेक्टर उनसे मिलना चाहते थे. उनके साथ काम करना चाहते थे.
जिविधा ने खुद खुलासा किया कि कास्टिंग काउच की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी. क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से इंकार कर दिया था.एक्ट्रेस ने बताया कि ये दिल आशिकाना के बाद कई डायरेक्टर उनसे मिलना चाहते थे. उनके साथ काम करना चाहते थे.
एक्ट्रेस ने कहा कि शुरू में उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि काम के बदले क्या मांगा जा रहा है. लेकिन, जल्द ही इंडस्ट्री की काली सच्चाई उन्हें पता चल गई. हर जगह लगभग उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता था, ये उनके करियर में सबसे बड़ी रुकावट बन गया.
एक्ट्रेस ने कहा कि शुरू में उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि काम के बदले क्या मांगा जा रहा है. लेकिन, जल्द ही इंडस्ट्री की काली सच्चाई उन्हें पता चल गई. हर जगह लगभग उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता था, ये उनके करियर में सबसे बड़ी रुकावट बन गया.
जिविधा ने बताया था कि वो दिन रात 24/7 काम करने के लिए तैयार थीं. उनसे जो भी किरदार करवाया जाता वो कर लेतीं,लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती थीं और गंदी डिमांड पूरी करने के लिए राजी नहीं थीं. इस वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर होना पड़ा.
जिविधा ने बताया था कि वो दिन रात 24/7 काम करने के लिए तैयार थीं. उनसे जो भी किरदार करवाया जाता वो कर लेतीं,लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती थीं और गंदी डिमांड पूरी करने के लिए राजी नहीं थीं. इस वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर होना पड़ा.
जिविधा ने बताया कि कई बार उनसे लोग अननैचुरल फिजिकल होने की कोशिश करते थे. इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक-एक कर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के पल्ला झाड़ लिया.
जिविधा ने बताया कि कई बार उनसे लोग अननैचुरल फिजिकल होने की कोशिश करते थे. इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक-एक कर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के पल्ला झाड़ लिया.
23 साल बाद जिविधा को पहचानना एकदम मुश्किल हो. अब वो पहले से ज्यादा ग्लैमरस हो चुकी हैं,. ऐसे में एक नजर में उन्हें पहचान पाना मुमकिन नहीं होगा.
23 साल बाद जिविधा को पहचानना एकदम मुश्किल हो. अब वो पहले से ज्यादा ग्लैमरस हो चुकी हैं,. ऐसे में एक नजर में उन्हें पहचान पाना मुमकिन नहीं होगा.
Published at : 03 Nov 2025 05:47 PM (IST)
