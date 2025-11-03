एक्सप्लोरर
'ये दिल आशिकाना' की पूजा संग 'अननैचुरल फिजिकल' होने की हुई डिमांड, फिल्म इंडस्ट्री से बनाई दूरी, अब इतना बदल गया लुक
ये दिल आशिकाना फिल्म में पूजा की भूमिका निभाकर जिविधा शर्मा रातोंरात स्टार बन गई थीं. लेकिन, कास्टिंग काउच की वजह से उनका करियर ट्रैक पर आने से पहले ही खत्म हो गया.
बॉलीवुड में हर साल कई नए चेहरे आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना पाते हैं. कई तो ऐसे होते हैं तो रातोंरात स्टार बन जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. उन्हीं में से एक हैं 'ये दिल आशिकाना' फिल्म में पूजा की भूमिका निभाने वाली जिविधा शर्मा.
Published at : 03 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Tags :Jividha Sharma Yeh Dil Aashiqana
बॉलीवुड
7 Photos
'ये दिल आशिकाना' की पूजा संग 'अननैचुरल फिजिकल' होने की हुई डिमांड, इंडस्ट्री से बनाई दूरी
