Year Ender 2025: बड़े पर्दे से दूर रहीं टॉप हीरोइनें, लिस्ट में आलिया भट्ट से लेकर कैटरीना कैफ जैसी कई एक्ट्रेसेस शामिल

बॉलीवुड में ग्लैमर कभी ठहरता नहीं, लेकिन 2025 ऐसा साल रहा जिसमें कई टॉप एक्ट्रेसेज़ बड़े पर्दे से एकदम गायब रहीं. ये वही चेहरे हैं जिनकी फिल्मों के आने भर से थिएटर हाउसफुल हो जाते थे, लेकिन इस साल इनके फैन्स को सिर्फ पुराने पोस्ट, मम्मी-डैडी बनने की खुशियां और आने वाली फिल्मों की हल्की-फुल्की झलकें ही देखने को मिलीं.सबसे पहले बात करते हैं कैटरीना कैफ की, जो 2024 के अंत में रिलीज हुई ‘मैरी क्रिसमस’ के बाद से स्क्रीन पर नहीं दिखीं.