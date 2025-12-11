एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: बड़े पर्दे से दूर रहीं टॉप हीरोइनें, लिस्ट में आलिया भट्ट से लेकर कैटरीना कैफ जैसी कई एक्ट्रेसेस शामिल
Year Ender 2025: साल 2025 में कई टॉप एक्ट्रेसेज़ बड़े पर्दे से गायब रहीं, लेकिन 2026–27 में दीपिका, आलिया, प्रियंका, कैटरीना और श्रद्धा दमदार कमबैक के लिए तैयार हैं
बॉलीवुड में ग्लैमर की कोई कमी नहीं, लेकिन साल 2025 कुछ टॉप एक्ट्रेसेज़ के लिए एकदम शांत रहा. फैन्स जहां नई फिल्मों का इंतज़ार करते रहे, वहीं प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर जैसी बड़ी अदाकाराएं पूरे साल स्क्रीन से नदारद रहीं. हालांकि, आने वाले साल इन सभी के लिए सुपर ग्रैंड कमबैक लेकर आ रहे हैं.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 11 Dec 2025 03:11 PM (IST)
