Year Ender 2025: बड़े पर्दे से दूर रहीं टॉप हीरोइनें, लिस्ट में आलिया भट्ट से लेकर कैटरीना कैफ जैसी कई एक्ट्रेसेस शामिल

Year Ender 2025: बड़े पर्दे से दूर रहीं टॉप हीरोइनें, लिस्ट में आलिया भट्ट से लेकर कैटरीना कैफ जैसी कई एक्ट्रेसेस शामिल

Year Ender 2025: साल 2025 में कई टॉप एक्ट्रेसेज़ बड़े पर्दे से गायब रहीं, लेकिन 2026–27 में दीपिका, आलिया, प्रियंका, कैटरीना और श्रद्धा दमदार कमबैक के लिए तैयार हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Year Ender 2025: साल 2025 में कई टॉप एक्ट्रेसेज़ बड़े पर्दे से गायब रहीं, लेकिन 2026–27 में दीपिका, आलिया, प्रियंका, कैटरीना और श्रद्धा दमदार कमबैक के लिए तैयार हैं

बॉलीवुड में ग्लैमर की कोई कमी नहीं, लेकिन साल 2025 कुछ टॉप एक्ट्रेसेज़ के लिए एकदम शांत रहा. फैन्स जहां नई फिल्मों का इंतज़ार करते रहे, वहीं प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर जैसी बड़ी अदाकाराएं पूरे साल स्क्रीन से नदारद रहीं. हालांकि, आने वाले साल इन सभी के लिए सुपर ग्रैंड कमबैक लेकर आ रहे हैं.

बॉलीवुड में ग्लैमर कभी ठहरता नहीं, लेकिन 2025 ऐसा साल रहा जिसमें कई टॉप एक्ट्रेसेज़ बड़े पर्दे से एकदम गायब रहीं. ये वही चेहरे हैं जिनकी फिल्मों के आने भर से थिएटर हाउसफुल हो जाते थे, लेकिन इस साल इनके फैन्स को सिर्फ पुराने पोस्ट, मम्मी-डैडी बनने की खुशियां और आने वाली फिल्मों की हल्की-फुल्की झलकें ही देखने को मिलीं.सबसे पहले बात करते हैं कैटरीना कैफ की, जो 2024 के अंत में रिलीज हुई ‘मैरी क्रिसमस’ के बाद से स्क्रीन पर नहीं दिखीं.
बॉलीवुड में ग्लैमर कभी ठहरता नहीं, लेकिन 2025 ऐसा साल रहा जिसमें कई टॉप एक्ट्रेसेज़ बड़े पर्दे से एकदम गायब रहीं. ये वही चेहरे हैं जिनकी फिल्मों के आने भर से थिएटर हाउसफुल हो जाते थे, लेकिन इस साल इनके फैन्स को सिर्फ पुराने पोस्ट, मम्मी-डैडी बनने की खुशियां और आने वाली फिल्मों की हल्की-फुल्की झलकें ही देखने को मिलीं.सबसे पहले बात करते हैं कैटरीना कैफ की, जो 2024 के अंत में रिलीज हुई ‘मैरी क्रिसमस’ के बाद से स्क्रीन पर नहीं दिखीं.
एक्ट्रेस ने अपने करियर को थोड़े ब्रेक पर रखकर मदरहुड को पूरी तरह एंजॉय किया.7 नवंबर को उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया और तब से फैन्स उन्हें सिर्फ फैमिली मोमेंट्स में ही देख पा रहे हैं. उनकी इस प्यारी दुनिया में खो जाने के बाद उनके कमबैक को लेकर हर किसी में एक्साइटमेंट है कि कब वो फिर से बड़े पर्दे पर अपना जादू चलाएंगी.
एक्ट्रेस ने अपने करियर को थोड़े ब्रेक पर रखकर मदरहुड को पूरी तरह एंजॉय किया.7 नवंबर को उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया और तब से फैन्स उन्हें सिर्फ फैमिली मोमेंट्स में ही देख पा रहे हैं. उनकी इस प्यारी दुनिया में खो जाने के बाद उनके कमबैक को लेकर हर किसी में एक्साइटमेंट है कि कब वो फिर से बड़े पर्दे पर अपना जादू चलाएंगी.
कैटरीना की तरह प्रियंका चोपड़ा भी 2025 में फिल्मों से दूर रहीं. ग्लोबल स्टार होने के बावजूद इस साल उनका कोई प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हुआ. हालांकि, प्रियंका ने अपने फैंस को थोड़ा-सा सुकून दिया है क्योंकि 2027 में एस.एस. राजामौली की मेगा फिल्म ‘वाराणसी’ में वे महेश बाबू के साथ नज़र आने वाली हैं.
कैटरीना की तरह प्रियंका चोपड़ा भी 2025 में फिल्मों से दूर रहीं. ग्लोबल स्टार होने के बावजूद इस साल उनका कोई प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हुआ. हालांकि, प्रियंका ने अपने फैंस को थोड़ा-सा सुकून दिया है क्योंकि 2027 में एस.एस. राजामौली की मेगा फिल्म ‘वाराणसी’ में वे महेश बाबू के साथ नज़र आने वाली हैं.
यह फिल्म अभी से ही चर्चा में है और माना जा रहा है कि प्रियंका का भारतीय सिनेमा में ग्रैंड रिटर्न इसी फिल्म के जरिए होगा.
यह फिल्म अभी से ही चर्चा में है और माना जा रहा है कि प्रियंका का भारतीय सिनेमा में ग्रैंड रिटर्न इसी फिल्म के जरिए होगा.
आलिया भट्ट की बात करें तो 2025 उनके लिए काफी फीका साबित हुआ हैं. 2024 में रिलीज हुई ‘जिगरा’ विवादों में घिरी रही और बॉक्स ऑफिस पर भी खास कमाल नहीं दिखा पाई.इस वजह से आलिया इस साल जरूर पर्दे से गायब रहीं, लेकिन 2026 उनके लिए बेहद अहम है.
आलिया भट्ट की बात करें तो 2025 उनके लिए काफी फीका साबित हुआ हैं. 2024 में रिलीज हुई ‘जिगरा’ विवादों में घिरी रही और बॉक्स ऑफिस पर भी खास कमाल नहीं दिखा पाई.इस वजह से आलिया इस साल जरूर पर्दे से गायब रहीं, लेकिन 2026 उनके लिए बेहद अहम है.
उनकी दो बड़ी फिल्में,‘लव एंड वॉर’ और ‘अल्फा’ अगले साल रिलीज होंगी और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि आलिया एक बार फिर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इंप्रेस करेंगी.
उनकी दो बड़ी फिल्में,‘लव एंड वॉर’ और ‘अल्फा’ अगले साल रिलीज होंगी और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि आलिया एक बार फिर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इंप्रेस करेंगी.
दीपिका पादुकोण का ये साल फिल्मों के मामले में सूना रहा, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ में उनका नाम खूब छाया रहा. कल्कि 2898 AD के सीक्वल और उनके '8 घंटे काम' वाले बयान ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी.
दीपिका पादुकोण का ये साल फिल्मों के मामले में सूना रहा, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ में उनका नाम खूब छाया रहा. कल्कि 2898 AD के सीक्वल और उनके '8 घंटे काम' वाले बयान ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी.
हालांकि, दीपिका का आने वाला समय बेहद धमाकेदार है, क्योंकि वे शाहरुख खान के साथ ‘किंग’, फिर ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट-2’, ‘पठान-2’ और ‘AA22xA6’ जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई देंगी.
हालांकि, दीपिका का आने वाला समय बेहद धमाकेदार है, क्योंकि वे शाहरुख खान के साथ ‘किंग’, फिर ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट-2’, ‘पठान-2’ और ‘AA22xA6’ जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई देंगी.
करीना कपूर खान भी 2025 में पर्दे से दूर रहीं हैं. उन्हें आखिरी बार 2024 में ‘सिंघम अगेन’ में देखा गया था. लेकिन खबरें हैं कि वे ‘थ्री इडियट्स 2’ में वापसी कर सकती हैं.
करीना कपूर खान भी 2025 में पर्दे से दूर रहीं हैं. उन्हें आखिरी बार 2024 में ‘सिंघम अगेन’ में देखा गया था. लेकिन खबरें हैं कि वे ‘थ्री इडियट्स 2’ में वापसी कर सकती हैं.
श्रद्धा कपूर भी इस साल गायब रहीं और 2026 में अपनी फिल्म ‘ईथा’ के साथ रिटर्न करने वाली हैं.
श्रद्धा कपूर भी इस साल गायब रहीं और 2026 में अपनी फिल्म ‘ईथा’ के साथ रिटर्न करने वाली हैं.
कुल मिलाकर, 2025 दर्शकों के लिए इंतज़ार का साल रहा, लेकिन 2026–27 में ये सभी एक्ट्रेसेज़ मिलकर बॉलीवुड में फिर से बड़ी लहर लाने वाली हैं.
कुल मिलाकर, 2025 दर्शकों के लिए इंतज़ार का साल रहा, लेकिन 2026–27 में ये सभी एक्ट्रेसेज़ मिलकर बॉलीवुड में फिर से बड़ी लहर लाने वाली हैं.
Published at : 11 Dec 2025 03:11 PM (IST)
