हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितने पढ़े-लिखे हैं कपिल शर्मा? जानें-'किस किस को प्यार करूं 2' के एक्टर की एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं कपिल शर्मा? जानें-'किस किस को प्यार करूं 2' के एक्टर की एजुकेशन

Kapil Sharma Education: कपिल शर्मा की पढ़ाई की कहानी बिल्कुल फिल्मी है.अमृतसर के स्कूल से थिएटर तक का सफर, स्ट्रगल, टैलेंट और पैशन से भरा, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं कपिल शर्मा

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 01:39 PM (IST)
Kapil Sharma Education: कपिल शर्मा की पढ़ाई की कहानी बिल्कुल फिल्मी है.अमृतसर के स्कूल से थिएटर तक का सफर, स्ट्रगल, टैलेंट और पैशन से भरा, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं कपिल शर्मा

जब भी कपिल शर्मा का नाम सुनाई देता है, दिमाग में एकदम फ़न, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट की वाइब दौड़ जाती है. उनकी हालिया फिल्म ‘किस किस को प्यार करूँ 2’ ने फिर साबित कर दिया कि कपिल का क्रेज कहीं गया नहीं, बल्कि और बढ़ गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपिल के हँसते-हंसाते स्टारडम के पीछे एक बेहद रोचक और स्ट्रगल से भरी एजुकेशन जर्नी भी छुपी है.कपिल इंडस्ट्री में आये लेकिन अपनी पढ़ाई को पिछे नहीं छोड़ा. यहीं वजह है कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड आज भी उनके कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज़्म में साफ झलकता है.

कपिल शर्मा का नाम आते ही दिमाग में एंटरटेनमेंट, फ़न और ह्यूमर की पूरी दुनिया घूम जाती है. हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म 'किस किस को प्यार करूँ 2' ने फिर दिखा दिया कि कपिल का स्टारडम अभी भी टॉप पर है. लेकिन जितनी रोशनी आज उनकी लाइफ़ में दिखती है, उतना ही दिलचस्प उनकी शुरुआती एजुकेशन जर्नी भी है, बिलकुल रियल, स्ट्रगल से भरी और टैलेंट से लबालब.
कपिल शर्मा का नाम आते ही दिमाग में एंटरटेनमेंट, फ़न और ह्यूमर की पूरी दुनिया घूम जाती है. हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म ‘किस किस को प्यार करूँ 2’ ने फिर दिखा दिया कि कपिल का स्टारडम अभी भी टॉप पर है. लेकिन जितनी रोशनी आज उनकी लाइफ़ में दिखती है, उतना ही दिलचस्प उनकी शुरुआती एजुकेशन जर्नी भी है, बिलकुल रियल, स्ट्रगल से भरी और टैलेंट से लबालब.
कपिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर के श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की. यही वो टाइम था जब कपिल पहली बार स्कूल के स्टेज पर चढ़े और सबको लगा कि इस लड़के में कुछ अलग ही स्पार्क है. स्कूल के फंक्शन में वो एक्टिंग भी करते थे और सिंगिंग भी करते थे.
कपिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर के श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की. यही वो टाइम था जब कपिल पहली बार स्कूल के स्टेज पर चढ़े और सबको लगा कि इस लड़के में कुछ अलग ही स्पार्क है. स्कूल के फंक्शन में वो एक्टिंग भी करते थे और सिंगिंग भी करते थे.
12वीं के बाद कपिल ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया. यहीं से उनकी लाइफ़ में बड़ा चेंज आया. उन्होंने कॉलेज का थिएटर सोसायटी जॉइन की और यहीं से कपिल का असली टैलेंट निखरना शुरू हुआ. कुछ सोर्सेज़ के मुताबिक उन्होंने बी.ए. किया हैं.
12वीं के बाद कपिल ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया. यहीं से उनकी लाइफ़ में बड़ा चेंज आया. उन्होंने कॉलेज का थिएटर सोसायटी जॉइन की और यहीं से कपिल का असली टैलेंट निखरना शुरू हुआ. कुछ सोर्सेज़ के मुताबिक उन्होंने बी.ए. किया हैं.
जबकि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें बी.सी.ए. का स्टूडेंट बताया गया है. असल में कपिल उस वक्त पढ़ाई, थिएटर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब एक साथ मैनेज कर रहे थे, इसलिए जानकारी थोड़ी मिक्स मिलती है.
जबकि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें बी.सी.ए. का स्टूडेंट बताया गया है. असल में कपिल उस वक्त पढ़ाई, थिएटर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब एक साथ मैनेज कर रहे थे, इसलिए जानकारी थोड़ी मिक्स मिलती है.
हिंदू कॉलेज के दौरान कपिल ने कई यूथ फेस्टिवल्स में हिस्सा लिया और एक्टिंग व सिंगिंग दोनों में अवॉर्ड्स जीते. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट को कभी पीछे नहीं होने दिया. कुछ समय बाद कपिल जालंधर के अपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से भी जुड़े, जहाँ पर उनका थिएटर और स्ट्रॉन्ग हुआ. यहाँ वो सिर्फ खुद एक्टिंग नहीं करते थे बल्कि स्टूडेंट्स को थिएटर ट्रेनिंग भी देते थे. थोड़ी बहुत अर्निंग के लिए, ताकि घर में सपोर्ट कर सकें.
हिंदू कॉलेज के दौरान कपिल ने कई यूथ फेस्टिवल्स में हिस्सा लिया और एक्टिंग व सिंगिंग दोनों में अवॉर्ड्स जीते. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट को कभी पीछे नहीं होने दिया. कुछ समय बाद कपिल जालंधर के अपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से भी जुड़े, जहाँ पर उनका थिएटर और स्ट्रॉन्ग हुआ. यहाँ वो सिर्फ खुद एक्टिंग नहीं करते थे बल्कि स्टूडेंट्स को थिएटर ट्रेनिंग भी देते थे. थोड़ी बहुत अर्निंग के लिए, ताकि घर में सपोर्ट कर सकें.
कपिल की एजुकेशन का सबसे इंट्रेस्टिंग हिस्सा यही है कि उन्होंने फॉर्मल बुकिश स्टडी से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग को लाइफ़ में इम्पोर्टेंट माना. उनके लिए कॉलेज, स्टेज और थिएटर ही असली क्लासरूम था. आज चाहे लोग उन्हें कॉमेडी किंग कहें, टीवी आइकन या बिग-स्क्रीन स्टार कपिल का मानना है कि 'मेरी असली पढ़ाई थिएटर ने कराई है'
कपिल की एजुकेशन का सबसे इंट्रेस्टिंग हिस्सा यही है कि उन्होंने फॉर्मल बुकिश स्टडी से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग को लाइफ़ में इम्पोर्टेंट माना. उनके लिए कॉलेज, स्टेज और थिएटर ही असली क्लासरूम था. आज चाहे लोग उन्हें कॉमेडी किंग कहें, टीवी आइकन या बिग-स्क्रीन स्टार कपिल का मानना है कि 'मेरी असली पढ़ाई थिएटर ने कराई है'
आज जब 'किस किस को प्यार करूं 2' की वजह से कपिल फिर सुर्खियों में हैं, तो ये जानना और भी मज़ेदार है कि ये सुपरस्टार एक समय में अमृतसर का एक सिंपल सा स्टूडेंट था, जिसे बस स्टेज से अटूट प्यार था. उसकी एजुकेशन भले ही सिंपल रही हो, लेकिन सीखी हुई बातें इतनी बड़ी थीं कि आज वो करोड़ों लोगों को हँसाने की ताकत रखती हैं.
आज जब ‘किस किस को प्यार करूं 2’ की वजह से कपिल फिर सुर्खियों में हैं, तो ये जानना और भी मज़ेदार है कि ये सुपरस्टार एक समय में अमृतसर का एक सिंपल सा स्टूडेंट था, जिसे बस स्टेज से अटूट प्यार था. उसकी एजुकेशन भले ही सिंपल रही हो, लेकिन सीखी हुई बातें इतनी बड़ी थीं कि आज वो करोड़ों लोगों को हँसाने की ताकत रखती हैं.
Published at : 11 Dec 2025 01:39 PM (IST)
