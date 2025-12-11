कितने पढ़े-लिखे हैं कपिल शर्मा? जानें-'किस किस को प्यार करूं 2' के एक्टर की एजुकेशन

हिंदू कॉलेज के दौरान कपिल ने कई यूथ फेस्टिवल्स में हिस्सा लिया और एक्टिंग व सिंगिंग दोनों में अवॉर्ड्स जीते. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट को कभी पीछे नहीं होने दिया. कुछ समय बाद कपिल जालंधर के अपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से भी जुड़े, जहाँ पर उनका थिएटर और स्ट्रॉन्ग हुआ. यहाँ वो सिर्फ खुद एक्टिंग नहीं करते थे बल्कि स्टूडेंट्स को थिएटर ट्रेनिंग भी देते थे. थोड़ी बहुत अर्निंग के लिए, ताकि घर में सपोर्ट कर सकें.