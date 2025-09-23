यामी गौतम आज इंडस्ट्री की सबसे काबिल एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं. लेकिन यामी गौतम को अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था. इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था और कई बार उन्हें रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था. करियर की शुरुआत में उन्हें कई फिल्मों और टीवी शोज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था.