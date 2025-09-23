हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसादगी में भी बला की खूबसूरत लगती है यामी गौतम, गुलाबी चेहरे और बड़ी-बड़ी आंखों से बना देती हैं दीवाना

सादगी में भी बला की खूबसूरत लगती है यामी गौतम, गुलाबी चेहरे और बड़ी-बड़ी आंखों से बना देती हैं दीवाना

Yami Gautam Pics: यामी गौतम बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. वहीं वे बला की खूबसूरत भी हैं और उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल होती रहती हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 23 Sep 2025 10:30 AM (IST)
Yami Gautam Pics: यामी गौतम बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. वहीं वे बला की खूबसूरत भी हैं और उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल होती रहती हैं.

यामी गौतम ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. आज वे उन सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं जो अकेले फिल्में चलाने का बूता रखती हैं. यामी के फैंस एक्ट्रेस की अदाकारी के दीवाने हैं और उनकी खूबसूरती पर भी फिदा रहते हैं. यामी काफी सादगी पसंद हैं और नैचुरल लुक में भी वे काफी प्यारी लगती हैं.

यामी गौतम आज इंडस्ट्री की सबसे काबिल एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं. लेकिन यामी गौतम को अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था. इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था और कई बार उन्हें रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था. करियर की शुरुआत में उन्हें कई फिल्मों और टीवी शोज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था.
यामी गौतम आज इंडस्ट्री की सबसे काबिल एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं. लेकिन यामी गौतम को अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था. इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था और कई बार उन्हें रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था. करियर की शुरुआत में उन्हें कई फिल्मों और टीवी शोज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था.
यामी को बड़ी मुश्किल से एक टीवी शो में काम भी मिला था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें बिना कोई कारण बताए शो से बाहर कर दिया गया था. बाद में पता चला कि यामी गौतम ने शो के मेकर्स से एक सवाल पूछ लिया था जिसकी वजह से उन्हें शो से हाथ धोना पड़ा था.
यामी को बड़ी मुश्किल से एक टीवी शो में काम भी मिला था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें बिना कोई कारण बताए शो से बाहर कर दिया गया था. बाद में पता चला कि यामी गौतम ने शो के मेकर्स से एक सवाल पूछ लिया था जिसकी वजह से उन्हें शो से हाथ धोना पड़ा था.
वैसे यामी गौतम कभी आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता ने उनकी सोच बदल दी थी. अभिनेत्री के पिता ने ही उन्हें अभिनय में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहा था. इसके बाद यामी गौतम 20 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट जगत में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गईं थीं.
वैसे यामी गौतम कभी आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता ने उनकी सोच बदल दी थी. अभिनेत्री के पिता ने ही उन्हें अभिनय में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहा था. इसके बाद यामी गौतम 20 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट जगत में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गईं थीं.
उनकी पहली टेलीविजन प्रेजेंस
उनकी पहली टेलीविजन प्रेजेंस "चांद के पार चलो" में थी. उन्होंने राजकुमार आर्यन की मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया. इसके बाद, उन्होंने कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक "ये प्यार ना होगा कम" में अभिनय किया, जो उनकी सबसे फेमस टेलीविजन भूमिका बन गई. वह किचन चैंपियन और मीठी छूरी नंबर 1 के पहले सीज़न में भी दिखाई दी थीं.
2009 की कन्नड़ फिल्म उल्लासा उत्साह काम करने के बाद यामी ने शूजित सरकार द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इसी के साथ यामी को भी इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी. फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई शानदार फिल्में देकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
2009 की कन्नड़ फिल्म उल्लासा उत्साह काम करने के बाद यामी ने शूजित सरकार द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इसी के साथ यामी को भी इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी. फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई शानदार फिल्में देकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
यामी ने उर्री द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2, काबिल, आर्टिकल 370, बदलापुर जैसी कई हिट फिल्में दी हैं.
यामी ने उर्री द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2, काबिल, आर्टिकल 370, बदलापुर जैसी कई हिट फिल्में दी हैं.
उन्होंने जून 2021 में निर्देशक आदित्य धर से शादी करके सभी को चौंका दिया था. दोनों ने शादी से पहले 2 साल तक डेटिंग की थी लेकिन इस जोड़ी ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था. ,
उन्होंने जून 2021 में निर्देशक आदित्य धर से शादी करके सभी को चौंका दिया था. दोनों ने शादी से पहले 2 साल तक डेटिंग की थी लेकिन इस जोड़ी ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था. ,
यामी एक बेटे की मां बन चुकी हैं और तब से वे फिल्मों से दूर हैं लेकिन एक्ट्रेस जल्द ही कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के साथ कमबैक करने बाली हैं. हालांकि इस बीच उनकी ओटीटी पर धूमधाम रिलीज हुई थी. ये फिल्म भी हिट रही थी.
यामी एक बेटे की मां बन चुकी हैं और तब से वे फिल्मों से दूर हैं लेकिन एक्ट्रेस जल्द ही कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के साथ कमबैक करने बाली हैं. हालांकि इस बीच उनकी ओटीटी पर धूमधाम रिलीज हुई थी. ये फिल्म भी हिट रही थी.
इन सबके अलावा यामी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा आई किए रहती हैं.
इन सबके अलावा यामी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा आई किए रहती हैं.
यामी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शामिल हैं जो नो मेकअप लुक में भी काफी खूबसूरत लगती हैं तभी तो फैंस उनकी नेचुरल ब्यूटी के दीवाने हैं.
यामी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शामिल हैं जो नो मेकअप लुक में भी काफी खूबसूरत लगती हैं तभी तो फैंस उनकी नेचुरल ब्यूटी के दीवाने हैं.
यामी की हर तस्वीर पर फैंस भर-भरकर लाइक करते हैं. एक्ट्रेस भी अपनी दिलकश अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बनाए रहती हैं.
यामी की हर तस्वीर पर फैंस भर-भरकर लाइक करते हैं. एक्ट्रेस भी अपनी दिलकश अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बनाए रहती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 10:14 AM (IST)
