एक्सप्लोरर
सादगी में भी बला की खूबसूरत लगती है यामी गौतम, गुलाबी चेहरे और बड़ी-बड़ी आंखों से बना देती हैं दीवाना
Yami Gautam Pics: यामी गौतम बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. वहीं वे बला की खूबसूरत भी हैं और उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल होती रहती हैं.
यामी गौतम ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. आज वे उन सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं जो अकेले फिल्में चलाने का बूता रखती हैं. यामी के फैंस एक्ट्रेस की अदाकारी के दीवाने हैं और उनकी खूबसूरती पर भी फिदा रहते हैं. यामी काफी सादगी पसंद हैं और नैचुरल लुक में भी वे काफी प्यारी लगती हैं.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 23 Sep 2025 10:14 AM (IST)
Tags :Yami Gautam
बॉलीवुड
11 Photos
सादगी में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं यामी गौतम, एक्ट्रेस की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
बॉलीवुड
10 Photos
अरशद वारसी की वाइफ मारिया ग्लैमरस अंदाज से हीरोइनों को देती हैं टक्कर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, लिस्ट में सबसे अमीर बॉलीवुड घराने की बहू का नाम भी है
बॉलीवुड
10 Photos
'ये तो ऐश्वर्या राय लग रही है', बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को किया कन्फ्यूज
बॉलीवुड
15 Photos
डीपनेक टॉप में मलाइका अरोड़ा ने ढाया कहर, स्टाइलिश लुक में दिखे विक्की-ऋतिक, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
मां श्रीदेवी की सालों पुरानी साड़ी में सजधजकर स्क्रीनिंग में पहुंचीं जाह्नवी, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
सादगी में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं यामी गौतम, एक्ट्रेस की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion