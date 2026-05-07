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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं नेहल वढेरा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कश्मीरा परदेशी? नेटफ्लिक्स की इस टॉप सीरीज में मचा रहीं धमाल

कौन हैं नेहल वढेरा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कश्मीरा परदेशी? नेटफ्लिक्स की इस टॉप सीरीज में मचा रहीं धमाल

Who Is Kashmira Pardeshi: कश्मीरा परदेशी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनका नाम पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज नेहल वढेरा के साथ जोड़ा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कश्मीरा परदेशी कौन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 11:23 AM (IST)
Who Is Kashmira Pardeshi: कश्मीरा परदेशी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनका नाम पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज नेहल वढेरा के साथ जोड़ा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कश्मीरा परदेशी कौन हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में हाल ही में पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के चेपॉक स्टेडियम में हुआ था. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सीएसके को पांच विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच के दौरान एक मिस्ट्री गर्ल चर्चा में आई, जिनका नाम कश्मीरा परदेशी है. वो मैच के दौरान पंजाब के लिए चियर करती दिखीं. आइए जानते हैं आखिर कश्मीरा परदेशी कौन हैं.

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कश्मीरा परदेशी IPL 2026 में एक वायरल स्टैंड्स मोमेंट के बाद चर्चा में आ गई हैं. इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स की टॉप वेब सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं.
कश्मीरा परदेशी IPL 2026 में एक वायरल स्टैंड्स मोमेंट के बाद चर्चा में आ गई हैं. इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स की टॉप वेब सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं.
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कश्मीरा परदेशी को पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज नेहल वढेरा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
कश्मीरा परदेशी को पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज नेहल वढेरा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
Published at : 07 May 2026 11:23 AM (IST)
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Nehal Wadhera Kashmira Pardeshi

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