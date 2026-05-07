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कौन हैं नेहल वढेरा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कश्मीरा परदेशी? नेटफ्लिक्स की इस टॉप सीरीज में मचा रहीं धमाल
Who Is Kashmira Pardeshi: कश्मीरा परदेशी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनका नाम पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज नेहल वढेरा के साथ जोड़ा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कश्मीरा परदेशी कौन हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में हाल ही में पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के चेपॉक स्टेडियम में हुआ था. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सीएसके को पांच विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच के दौरान एक मिस्ट्री गर्ल चर्चा में आई, जिनका नाम कश्मीरा परदेशी है. वो मैच के दौरान पंजाब के लिए चियर करती दिखीं. आइए जानते हैं आखिर कश्मीरा परदेशी कौन हैं.
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Published at : 07 May 2026 11:23 AM (IST)
Tags :Nehal Wadhera Kashmira Pardeshi
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