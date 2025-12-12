हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'महाकुंभ' से रातों-रात स्टार बनने वाली मोनालिसा की हो गई ऐसी हालत, चेहरे पर उदासी और आंखों में दिखा दर्द

'महाकुंभ' से रातों-रात स्टार बनने वाली मोनालिसा की हो गई ऐसी हालत, चेहरे पर उदासी और आंखों में दिखा दर्द

महाकुंभ 2025 में मोतियों की माला बेच वायरल होने वाली मोनालिसा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अब मोनालिसा की पर्सनल लाइफ के साथ-साथ प्रोफ्शनल लाइफ भी चर्चा में रहती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Dec 2025 04:52 PM (IST)
महाकुंभ 2025 में मोतियों की माला बेच वायरल होने वाली मोनालिसा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अब मोनालिसा की पर्सनल लाइफ के साथ-साथ प्रोफ्शनल लाइफ भी चर्चा में रहती है.

महाकुंभ वायरल गर्ल एक बार फिर से सुर्खियां बोटर रही हैं. उसके पीछे की वजह है उनकी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक तस्वीर,जिसमें वो काफी उदास नजर आ रही हैं.

महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेच पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए बिल्किुल तैयार नजर आ रही हैं.
महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेच पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए बिल्किुल तैयार नजर आ रही हैं.
मोनालिसा की पहली हिंदी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज को लेकर वो काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं.
मोनालिसा की पहली हिंदी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज को लेकर वो काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं.
Published at : 12 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Tags :
Monalisa MAHAKUMBH 2025

Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
