IPL 2026 ऑक्शन में सबसे पहले किस खिलाड़ी की लगेगी बोली? जानें पहले सेट में कौन-कौन से प्लेयर्स

IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. कुल 359 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, लेकिन सभी 10 टीमों में सिर्फ 77 स्लॉट ही खाली हैं. इसका मतलब 359 खिलाड़ियों में से अधिकतम 359 खिलाड़ी ही बिक पाएंगे. कैमरन ग्रीन से लेकर लियाम लिविंगस्टोन और डेवोन कॉनवे जैसे नामी खिलाड़ी इस नीलामी में दिखेंगे.

आमतौर पर जिस खिलाड़ी का नाम नीलामी में सबसे पहले आता है, उसपर करोड़ों रुपयों की बोली लगने का अनुमान होता है. आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे पहली बोली किस प्लेयर पर लगेगी. जानिए पहले सेट में कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हैं.

पहले सेट में कौन-कौन से खिलाड़ी?

IPL 2026 ऑक्शन के सबसे पहले सेट में 6 खिलाड़ी शामिल हैं, इनमें दो भारतीय और चार विदेशी प्लेयर्स मौजूद हैं. पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, डेवोन कॉनवे, जेक फ्रेजर मैकगर्क, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड को पहले सेट में रखा गया है. इन्हीं में से किसी एक प्लेयर पर बोली लगेगी.

सबसे पहली बोली किस खिलाड़ी पर लगेगी?

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेकर खूब चर्चा है क्योंकि वो कई टीमों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर और मोईन अली के रिलीज होने से KKR को एक ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है. कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में 64.30 करोड़ रुपये बचे हैं, इसलिए वो ग्रीन पर जमकर पैसा लुटा सकती है.

इसके अलावा रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन के जाने से CSK को भी एक ऑलराउंडर चाहिए, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके और गेंदबाजी भी कर सके. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को भी एक दमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश है. इतनी मांग के बीच संभव है कि कैमरन ग्रीन का नाम ऑक्शन में सबसे पहले बोला जा सकता है.

