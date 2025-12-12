एक्सप्लोरर
'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' हो गई हैं अब बेहद ग्लैमरस, हर्षाली मल्होत्रा की तस्वीरें पर दिल ना हार बैठे तो कहना
Transformation looks: छोटी मुन्नी के रोल में जिसे सबने प्यार किया, अब ग्लैमरस और स्टनिंग अवतार में सामने आई है. उनकी ग्लैमरस तस्वीरें देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
बजरंगी भाईजान की छोटी मुन्नी जिसे हम सबने कभी मासूम आंखों और प्यारे अंदाज में देखा, अब बड़ी होकर ग्लैमरस और स्टनिंग अवतार में सामने आई हैं. उनका ये नया लुक देखने वाले हर किसी को हैरान कर देता है और फैंस के बीच चर्चा का नया कारण बन चुका है.
Published at : 12 Dec 2025 01:19 PM (IST)
