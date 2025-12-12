एक्सप्लोरर
कितनी थी 'शोले' की स्टारकास्ट की फीस? अमिताभ बच्चन से ज्यादा इस एक्टर को मिली थी सैलरी
Sholay Star Cast Fees: शोले बॉलीवुड की ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग से लेकर किरदार तक आज भी लोगों की यादों में ताज़ा हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कास्ट में किस स्टार ने सबसे ज्यादा फीस ली थी?
‘शोले’ बॉलीवुड की सबसे कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे बड़े सितारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म की कहानी, डायलॉग और किरदार इतने पसंद किए गए कि यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. वहीं ये फिल्म आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रि-रिलीज हुई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरहिट मूवी में सबसे ज्यादा फीस किस एक्टर को मिली थी? चलिए आपको बताते हैं कि ‘शोले’ की स्टारकास्ट को कितनी-कितनी सैलरी मिली थी.
Published at : 12 Dec 2025 02:07 PM (IST)
