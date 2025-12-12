एक्सप्लोरर
'किस किसको प्यार करूं 2' में किसे मिली सबसे ज्यादा फीस, कपिल शर्मा ने वसूली मोटी रकम
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Fees: कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं इस फिल्म के लिए किसने ली कितनी फीस.
कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में कपिल शर्मा, आयशा खान, पारुल गुलाटी, मनजोत सिंह और त्रधा चौधरी जैसे कलाकारों ने काम किया है. यह एक रोमांटिक सिटकॉम फिल्म है. किस किसको प्यार करूं 2 कपिल की साल 2015 में आई फिल्म किस किस को प्यार करूं का सीक्वल है. आइए जानते हैं किस किसको प्यार करूं 2 के लिए किसने कितनी ली फीस.
