हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'किस किसको प्यार करूं 2' में किसे मिली सबसे ज्यादा फीस, कपिल शर्मा ने वसूली मोटी रकम

'किस किसको प्यार करूं 2' में किसे मिली सबसे ज्यादा फीस, कपिल शर्मा ने वसूली मोटी रकम

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Fees: कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं इस फिल्म के लिए किसने ली कितनी फीस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Fees: कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं इस फिल्म के लिए किसने ली कितनी फीस.

कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में कपिल शर्मा, आयशा खान, पारुल गुलाटी, मनजोत सिंह और त्रधा चौधरी जैसे कलाकारों ने काम किया है. यह एक रोमांटिक सिटकॉम फिल्म है. किस किसको प्यार करूं 2 कपिल की साल 2015 में आई फिल्म किस किस को प्यार करूं का सीक्वल है. आइए जानते हैं किस किसको प्यार करूं 2 के लिए किसने कितनी ली फीस.

1/7
Times Now की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल शर्मा इस फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए तीन करोड़ लिए हैं.
Times Now की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल शर्मा इस फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए तीन करोड़ लिए हैं.
2/7
फिल्म में मनजोत सिंह को 50 से 70 लाख की फीस दी गई है.
फिल्म में मनजोत सिंह को 50 से 70 लाख की फीस दी गई है.
Published at : 12 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Tridha Choudhury KAPIL SHARMA Ayesha Khan Kis Kisko Pyaar Karoon 2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
जम्मू और कश्मीर
फिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, 'बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'
'धुरंधर' की इल्तिजा मुफ्ती ने की तारीफ, 'लोगों के बीच बहुत गुस्सा है लेकिन मुझे काफी पसंद आई'
विश्व
Pakistan On India: SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Luthra Brothers Detained: लूथरा ब्रदर्स और 42 फर्जी कंपनियों का क्या निकला कनेक्शन! | ABPLIVE
Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
जम्मू और कश्मीर
फिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, 'बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'
'धुरंधर' की इल्तिजा मुफ्ती ने की तारीफ, 'लोगों के बीच बहुत गुस्सा है लेकिन मुझे काफी पसंद आई'
विश्व
Pakistan On India: SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
नौकरी
क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?
क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ब्यूटी
Weekend Glow Tips: छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन
छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget