Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ी थीं हेमा मालिनी, बेटियों ईशा-अहाना ने मां को ऐसे संभाला
Dharmendra Prayer Meet: 11 दिसंबर को दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की दिल्ली में प्रेयर मीट रखी गई थी. जहां पर कई नेता शामिल हुए थे. प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को याद करके हेमा मालिनी इमोशनल हो गई थीं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हाल ही में इस दुनिया को छोड़कर चले गए. उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री को झटका लगा. उनका परिवार इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है. मुंबई में कुछ दिनों पहले सनी देओल ने प्रेयर मीट रखी थी. अब 11 दिसंबर को हेमा मालिनी ने दिल्ली में प्रेयर मीट रखी थी. जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हुए.
Published at : 12 Dec 2025 12:53 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
