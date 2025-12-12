एक्सप्लोरर
'मैं मुक्का मारूं या किस करूं...' कपिल शर्मा संग काम करने पर बोलीं त्रिधा चौधरी
Kis Kis Ko Pyar Karu 2: “किस किस को प्यार करूं 2” की एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी ने कपिल शर्मा संग अपने काम करने के एक्सपीरियर के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला है.
किस किस को प्यार करूं 2 की रिलीज़ के बाद एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी का दिलचस्प बयान सुर्खियों में है. उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि वह चाहे मुक्का मारें या किस करें.दोनों ही एक्टिंग का हिस्सा हैं. कपिल शर्मा संग उनके सेट वाले एक्सपीरियंस और कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ने इस बातचीत को और भी मजेदार बना दिया हैं.
12 Dec 2025
राजशेखर त्रिपाठी
