लॉरेन गॉटलिब ने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ अपने नए घर में किया गृह प्रवेश, शेयर की तस्वीरें
Lauren Gottleib New Home Pics: लॉरेन गॉटलिब ने मुंबई में नए घर का गृह‑प्रवेश किया. पारंपरिक पूजा के साथ शुरू किया गया ये उनके लाइफ का नया चैप्टर. फैंस और दोस्तों ने भी उन्हें बधाई दी.
बॉलीवुड की डांस सेंसेशन लॉरेन गॉटलिब ने हाल ही में मुंबई में अपने नए घर का गृह‑प्रवेश किया है. इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की हैं. आप भी देखिए तस्वीरें
Published at : 12 Dec 2025 04:27 PM (IST)
