बिग बॉस ने बदली एक्ट्रेस की किस्मत, इस साल कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म में आईं नजर
Rising star Ayesha Khan: 2025 में एक चमकती स्टार ने सबको हैरान किया है. जिसने इस साल कई बड़ी फिल्मों, धुरंधर से लेकर जाट 2 तक में काम ही नहीं किया बल्कि धमाल मचा दिया है.
फिल्म इंडस्ट्री में हर साल कई चेहरे आते-जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बिना शोर मचाए भी सबका ध्यान खींच लेते हैं. आयशा खान ऐसी ही एक मिस्ट्री वाली स्टार हैं जो ना ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा करती हैं फिर भी उनकी हर एंट्री, हर रोल और हर लुक पूरे माहौल को बदल देता है.
Published at : 12 Dec 2025 06:06 PM (IST)
