हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबिग बॉस ने बदली एक्ट्रेस की किस्मत, इस साल कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म में आईं नजर

बिग बॉस ने बदली एक्ट्रेस की किस्मत, इस साल कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म में आईं नजर

Rising star Ayesha Khan: 2025 में एक चमकती स्टार ने सबको हैरान किया है. जिसने इस साल कई बड़ी फिल्मों, धुरंधर से लेकर जाट 2 तक में काम ही नहीं किया बल्कि धमाल मचा दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Dec 2025 06:06 PM (IST)
Rising star Ayesha Khan: 2025 में एक चमकती स्टार ने सबको हैरान किया है. जिसने इस साल कई बड़ी फिल्मों, धुरंधर से लेकर जाट 2 तक में काम ही नहीं किया बल्कि धमाल मचा दिया है.

फिल्म इंडस्ट्री में हर साल कई चेहरे आते-जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बिना शोर मचाए भी सबका ध्यान खींच लेते हैं. आयशा खान ऐसी ही एक मिस्ट्री वाली स्टार हैं जो ना ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा करती हैं फिर भी उनकी हर एंट्री, हर रोल और हर लुक पूरे माहौल को बदल देता है.

1/8
साल 2025 में जहां बड़े-बड़े स्टार्स लाइमलाइट में नहीं रहे, वहीं एक नाम ऐसा भी रहा जिसने बिना ज्यादा हाइप के अपनी मजबूत जगह बना ली. आयशा खान उन एक्ट्रेसेस में से है जो धीरे-धीरे लेकिन लगातार धमाके करती रहती हैं. उनका ग्लैमर, उनका चार्म और उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस हर बार ऑडियंस का दिल जीत लेती है.
साल 2025 में जहां बड़े-बड़े स्टार्स लाइमलाइट में नहीं रहे, वहीं एक नाम ऐसा भी रहा जिसने बिना ज्यादा हाइप के अपनी मजबूत जगह बना ली. आयशा खान उन एक्ट्रेसेस में से है जो धीरे-धीरे लेकिन लगातार धमाके करती रहती हैं. उनका ग्लैमर, उनका चार्म और उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस हर बार ऑडियंस का दिल जीत लेती है.
2/8
आयशा असल जिंदगी में जितनी सिंपल और क्लासी हैं, स्क्रीन पर आते ही उतनी ही कॉन्फिडेंट और स्ट्राइकिंग दिखती हैं. 2025 में उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि चार बड़े धमाके किए हैं. और इसी वजह से उन्हें साल की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल एक्ट्रेस कहा जाने लगा है.
आयशा असल जिंदगी में जितनी सिंपल और क्लासी हैं, स्क्रीन पर आते ही उतनी ही कॉन्फिडेंट और स्ट्राइकिंग दिखती हैं. 2025 में उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि चार बड़े धमाके किए हैं. और इसी वजह से उन्हें साल की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल एक्ट्रेस कहा जाने लगा है.
Published at : 12 Dec 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
Ayesha Khan Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Dhurandhar Jaat

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
सनी देओल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी ये हसीना, एक्टर के शादीशुदा होने की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
सनी देओल के प्यार में दीवानी थी ये हसीना, शादी की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gujarat News: 6 साल की मासूम के साथ निर्भया जैसा कांड! सन्न कर देगा |ABPLIVE
लूथरा ब्रदर्स की डिपोर्टेशन क्यों... एक्सट्रैडिशन क्यों नहीं? फर्क क्या है? |ABPLIVE
IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Luthra Brothers Detained: लूथरा ब्रदर्स और 42 फर्जी कंपनियों का क्या निकला कनेक्शन! | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
सनी देओल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी ये हसीना, एक्टर के शादीशुदा होने की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
सनी देओल के प्यार में दीवानी थी ये हसीना, शादी की सच्चाई पता चलते टूट गया था दिल
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
ट्रेंडिंग
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
हेल्थ
Ozempic Launches in India: डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च हुई Ozempic, जानें कीमत और फायदे
डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, भारत में लॉन्च हुई Ozempic, जानें कीमत और फायदे
यूटिलिटी
सिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस, मिलता है बंपर मुनाफा
सिर्फ 5000 रुपये में शुरू हो जाते हैं ये ऑनलाइन बिजनेस, मिलता है बंपर मुनाफा
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget