हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलैविश लाइफ जीते हैं विजय वर्मा, करोड़ों में एक्टर की है नेटवर्थ, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई

लैविश लाइफ जीते हैं विजय वर्मा, करोड़ों में एक्टर की है नेटवर्थ, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई

Vijay Varma Networth: एक्टर विजय वर्मा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. एक्टर के पास करोड़ों की संपत्ति है. आज एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खास मौके पर आइए जनाते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Vijay Varma Networth: एक्टर विजय वर्मा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. एक्टर के पास करोड़ों की संपत्ति है. आज एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खास मौके पर आइए जनाते हैं उनकी नेटवर्थ.

बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा अपने काम के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. एक्टर काफी लैविश लाइफ जीते हैं. आज, 29 मार्च को एक्टर अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है, और वो कहां से कमाई करते हैं.

1/7
विजय वर्मा बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. वो डार्लिंग, लस्ट स्टोरीज जैसे कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं.
विजय वर्मा बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. वो डार्लिंग, लस्ट स्टोरीज जैसे कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं.
2/7
फिल्मों से लेकर ओटीटी तक एक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई है. वो आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
फिल्मों से लेकर ओटीटी तक एक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई है. वो आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
Published at : 29 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Vijay Varma Vijay Varma Birthday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
‘एंग्जायटी की दवा खाने लगा’, यूट्यूबर अदनान शेख का खुलासा, बोले-परिवार ने नहीं किया पत्नी आयशा को स्वीकार
‘एंग्जायटी की दवा खाने लगा’, अदनान शेख का खुलासा, बोले-परिवार ने नहीं किया पत्नी को स्वीकार
मनोरंजन
पीयूष मिश्रा ने 'धुरंधर' को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने पर जताई आपत्ति, बोले- 'ये ही असली सिनेमा है'
पीयूष मिश्रा ने 'धुरंधर' को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने पर जताई आपत्ति, बोले- 'ये ही असली सिनेमा है'
मनोरंजन
'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने पर मचा बवाल, विवाद के बीच अनीत पड्डा की बहन ने डिलीट किया इंस्टाग्राम अकाउंट
'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने पर मचा बवाल, विवाद के बीच अनीत पड्डा की बहन ने डिलीट किया इंस्टाग्राम अकाउंट
मनोरंजन
Dhurandhar 2 Box Office Day 11 Live Updates: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का धमाका, 4 बजे तक कमाई हुई 800 करोड़ के पार
LIVE: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का धमाका, 4 बजे तक कमाई हुई 800 करोड़ के पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जापान में 48 F-35 फाइटर जेट्स तैनात करेगा अमेरिका, ईरान युद्ध के बीच बड़ा फैसला, चीन-रूस-उत्तर कोरिया की बढ़ी टेंशन!
जापान में 48 F-35 फाइटर जेट्स तैनात करेगा अमेरिका, ईरान युद्ध के बीच बड़ा फैसला, चीन-रूस की बढ़ी टेंशन!
बिहार
बिहार में सियासी हलचल! मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के बागी MLA सुरेंद्र कुशवाहा
बिहार में सियासी हलचल! मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के बागी MLA सुरेंद्र कुशवाहा
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधे 'बिग बॉस' फेम रजत दलाल, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक, लिखा खास नोट
शादी के बंधन में बंधे 'बिग बॉस' फेम रजत दलाल, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक, लिखा खास नोट
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
इंडिया
West Bengal Election 2026: 'BJP लोगों को मछली, मांस और अंडा...' पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में ममता बनर्जी का जोरदार हमला
'BJP लोगों को मछली, मांस और...' बंगाल की रैली में ममता का पलटवार, केंद्र को लेकर क्या कहा?
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
Results
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
ट्रेंडिंग
एग्जाम पेपर में घुस गई ‘Dhurandhar 2’! अकाउंट्स के सवाल बने फिल्मी, स्टूडेंट्स बोले- ये पढ़ाई है या एंटरटेनमेंट?
एग्जाम पेपर में घुस गई ‘Dhurandhar 2’! अकाउंट्स के सवाल बने फिल्मी, स्टूडेंट्स बोले- ये पढ़ाई है या एंटरटेनमेंट?
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Embed widget