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लैविश लाइफ जीते हैं विजय वर्मा, करोड़ों में एक्टर की है नेटवर्थ, जानें कहां से करते हैं मोटी कमाई
Vijay Varma Networth: एक्टर विजय वर्मा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. एक्टर के पास करोड़ों की संपत्ति है. आज एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खास मौके पर आइए जनाते हैं उनकी नेटवर्थ.
बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा अपने काम के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. एक्टर काफी लैविश लाइफ जीते हैं. आज, 29 मार्च को एक्टर अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है, और वो कहां से कमाई करते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Tags :Vijay Varma Vijay Varma Birthday
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प्रेम कुमारJournalist
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