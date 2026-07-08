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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमहल जैसा है नीलम कोठारी का घर, दो बड़े हॉल से लेकर किचन तक, आशियाने की लग्जरी देखकर चौंक जाएंगे आप

महल जैसा है नीलम कोठारी का घर, दो बड़े हॉल से लेकर किचन तक, आशियाने की लग्जरी देखकर चौंक जाएंगे आप

Neelam Kothari Luxury House Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी का मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. एक्ट्रेस से घर में एक से बढ़कर एक लग्जरी चीजें हैं. आइए देखते हैं घर की इनसाइड फोटोज.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Neelam Kothari Luxury House Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी का मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. एक्ट्रेस से घर में एक से बढ़कर एक लग्जरी चीजें हैं. आइए देखते हैं घर की इनसाइड फोटोज.

एक्ट्रेस नीलम कोठारी लंबे टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. उनका आशियाना किसी महल से कम नहीं है. हॉल से लेकर किचन तक घर में सब कुछ खास है.

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फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में नीलम कोठारी के घर पहुंची. इस दौरान उन्होंने फैंस को नीलम के खूबसूरत घर की एक खास झलक दिखाई.
फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में नीलम कोठारी के घर पहुंची. इस दौरान उन्होंने फैंस को नीलम के खूबसूरत घर की एक खास झलक दिखाई.
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नीलम कोठारी का घर बेहद ही आलीशान है. उनके घर में ल्गजरी इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है.
नीलम कोठारी का घर बेहद ही आलीशान है. उनके घर में ल्गजरी इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है.
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नीलम के घर का ये हॉल काफी बड़ा है. यहां लाइट कलर का सोफा रखा हुआ. इस स्पेस को एक्ट्रेस ने एक पेंटिंग के साथ डेकोरेट किया है.
नीलम के घर का ये हॉल काफी बड़ा है. यहां लाइट कलर का सोफा रखा हुआ. इस स्पेस को एक्ट्रेस ने एक पेंटिंग के साथ डेकोरेट किया है.
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एक्ट्रेस के घर एक छोटा सा टीवी रुम भी है. जहां सोफा रखा हुआ है. उन्होंने बताया कि ये पहले बेडरूम हुआ करता था.
एक्ट्रेस के घर एक छोटा सा टीवी रुम भी है. जहां सोफा रखा हुआ है. उन्होंने बताया कि ये पहले बेडरूम हुआ करता था.
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एक्ट्रेस के घर में एक नहीं बल्कि दो हॉल हैं. नीलम ने बातचीत ने बताया कि यहां वो हर रोज बैठती है, और चाय का अनंद लेती हैं.
एक्ट्रेस के घर में एक नहीं बल्कि दो हॉल हैं. नीलम ने बातचीत ने बताया कि यहां वो हर रोज बैठती है, और चाय का अनंद लेती हैं.
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नीलम कोठारी के घर का किचन भी काफी मॉडर्न है. यहां व्हाइट इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये और भी लग्जरी लग रहा है.
नीलम कोठारी के घर का किचन भी काफी मॉडर्न है. यहां व्हाइट इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये और भी लग्जरी लग रहा है.
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घर का डाइनिंग एरिया भी शानदार है. यहां ब्राउन कलर की टेबल और चेयर रखी हुई हैं. ऊपर एक बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है.
घर का डाइनिंग एरिया भी शानदार है. यहां ब्राउन कलर की टेबल और चेयर रखी हुई हैं. ऊपर एक बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है.
Published at : 08 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Neelam Kothari

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