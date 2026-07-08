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महल जैसा है नीलम कोठारी का घर, दो बड़े हॉल से लेकर किचन तक, आशियाने की लग्जरी देखकर चौंक जाएंगे आप
Neelam Kothari Luxury House Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी का मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. एक्ट्रेस से घर में एक से बढ़कर एक लग्जरी चीजें हैं. आइए देखते हैं घर की इनसाइड फोटोज.
एक्ट्रेस नीलम कोठारी लंबे टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. उनका आशियाना किसी महल से कम नहीं है. हॉल से लेकर किचन तक घर में सब कुछ खास है.
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Published at : 08 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Tags :Neelam Kothari
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