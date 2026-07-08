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सिल्क साड़ी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं जाह्नवी कपूर, बहन अंशुला के रिसेप्शन में बिखेरा हुस्न का जलवा
Janhvi Kapoor Photos: बहन अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया. वो साड़ी लुक में नजर आईं. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
जाह्नवी कपूर की सौतेली बहन अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. बीती रात वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जहां जाह्नवी कपूर ने सारी लाइमलाइट लूट ली. जाह्नवी साड़ी पहने नजर आईं.
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Published at : 08 Jul 2026 01:03 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor
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