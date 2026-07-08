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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिल्क साड़ी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं जाह्नवी कपूर, बहन अंशुला के रिसेप्शन में बिखेरा हुस्न का जलवा

सिल्क साड़ी में किसी महारानी से कम नहीं लगीं जाह्नवी कपूर, बहन अंशुला के रिसेप्शन में बिखेरा हुस्न का जलवा

Janhvi Kapoor Photos: बहन अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया. वो साड़ी लुक में नजर आईं. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Jul 2026 01:03 PM (IST)
Janhvi Kapoor Photos: बहन अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया. वो साड़ी लुक में नजर आईं. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

जाह्नवी कपूर की सौतेली बहन अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. बीती रात वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जहां जाह्नवी कपूर ने सारी लाइमलाइट लूट ली. जाह्नवी साड़ी पहने नजर आईं.

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अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने शिरकत की. इस मौके पर जाह्नवी का काफी शाही लुक देखने को मिला.
अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने शिरकत की. इस मौके पर जाह्नवी का काफी शाही लुक देखने को मिला.
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जाह्नवी कपूर रिसेप्शन में लैवेंडर कलर की साड़ी पहने नजर आईं. जाह्नवी ने अपने इस रॉयल लुक से सबका ध्यान खींचा.
जाह्नवी कपूर रिसेप्शन में लैवेंडर कलर की साड़ी पहने नजर आईं. जाह्नवी ने अपने इस रॉयल लुक से सबका ध्यान खींचा.
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जाह्नवी ने स्ट्रैपलेस ब्लाउज कैरी किया. जिससे उनका ये लुक काफी एलिगेंट लग रहा था.
जाह्नवी ने स्ट्रैपलेस ब्लाउज कैरी किया. जिससे उनका ये लुक काफी एलिगेंट लग रहा था.
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जाह्नवी ने अपने इस ट्रैडिशनल लुक को गोल्डन ज्वैलरी के साथ कंप्लीट किया. उन्होंने हैवी नेकलेस, इयरिंग्स, कंगन और कमरबंद वियर किया.
जाह्नवी ने अपने इस ट्रैडिशनल लुक को गोल्डन ज्वैलरी के साथ कंप्लीट किया. उन्होंने हैवी नेकलेस, इयरिंग्स, कंगन और कमरबंद वियर किया.
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मेकअप की बात करें तो जाह्नवी ने अपने ग्लिटरी आई, लाइट शेड लिप्स्टिक चूज किया.
मेकअप की बात करें तो जाह्नवी ने अपने ग्लिटरी आई, लाइट शेड लिप्स्टिक चूज किया.
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जाह्नवी ने एक क्लच बैग भी कैरी किया, जो देखने में काफी एक्सपेंसिव लग रहा था.
जाह्नवी ने एक क्लच बैग भी कैरी किया, जो देखने में काफी एक्सपेंसिव लग रहा था.
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सिल्क साड़ी पहने जाह्नवी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी. सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है.
सिल्क साड़ी पहने जाह्नवी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी. सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है.
Published at : 08 Jul 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor

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