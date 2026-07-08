71 की उम्र में भी कयामत ढा रही हैं रेखा, अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में खूबसूरती से लूटी लाइमलाइट

बता दें, दिग्गज एक्ट्रेस काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. वो जिस किसी भी इवेंट में जाती हैं, वहां अपने एवरग्रीन स्टाइल से लोगों को दीवाना बना देती हैं.