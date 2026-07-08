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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड71 की उम्र में भी कयामत ढा रही हैं रेखा, अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में खूबसूरती से लूटी लाइमलाइट

71 की उम्र में भी कयामत ढा रही हैं रेखा, अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में खूबसूरती से लूटी लाइमलाइट

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में एक बार फिर अपने शानदार स्टाइल और ट्रैडिशनल अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. रिसेप्शन ने उनकी कई फोटोज सामने आई हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Jul 2026 02:36 PM (IST)
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में एक बार फिर अपने शानदार स्टाइल और ट्रैडिशनल अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. रिसेप्शन ने उनकी कई फोटोज सामने आई हैं.

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. बीती रात उनका वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी रिसेप्शन नें शामिल हुईं. इस दौरान रेखा का बेहद ही खूबसूरत अंदाज देखने को मिला.

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अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने अपनी खूबसूरती से खूब सुर्खियां बटोरी. एक्ट्रेस 71 साल की उम्र में भी कमाल की लगती हैं.
अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने अपनी खूबसूरती से खूब सुर्खियां बटोरी. एक्ट्रेस 71 साल की उम्र में भी कमाल की लगती हैं.
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वेडिंग रिसेप्शन में रेखा गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली कांजीवरम साड़ी पहने नजर आईं. उनका ये लुक बेहद ही रॉयल लग रहा था.
वेडिंग रिसेप्शन में रेखा गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली कांजीवरम साड़ी पहने नजर आईं. उनका ये लुक बेहद ही रॉयल लग रहा था.
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उन्होंने गले में हैवी नेकलेस, कानों में झुमके, हाथो में कंगन और मांग टीका पहनकर अपने इस लुक को कंप्लीट किया.
उन्होंने गले में हैवी नेकलेस, कानों में झुमके, हाथो में कंगन और मांग टीका पहनकर अपने इस लुक को कंप्लीट किया.
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उन्होंने बालों में जुड़ा बनाया. साथ ही गजरा भी लगाया. इस उम्र में भी वो अपनी खूबसूरती से कई एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देती हैं.
उन्होंने बालों में जुड़ा बनाया. साथ ही गजरा भी लगाया. इस उम्र में भी वो अपनी खूबसूरती से कई एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देती हैं.
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दिग्गज एक्ट्रेस ने अपने इस शाही लुक से पूरी महफिल ही लूट ली. सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.
दिग्गज एक्ट्रेस ने अपने इस शाही लुक से पूरी महफिल ही लूट ली. सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.
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उन्होंने पैपराजी को जमकर अलग-अलग अंदाज में पोज दिए. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी ये वायरल हो रही हैं.
उन्होंने पैपराजी को जमकर अलग-अलग अंदाज में पोज दिए. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी ये वायरल हो रही हैं.
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बता दें, दिग्गज एक्ट्रेस काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. वो जिस किसी भी इवेंट में जाती हैं, वहां अपने एवरग्रीन स्टाइल से लोगों को दीवाना बना देती हैं.
बता दें, दिग्गज एक्ट्रेस काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो काफी लैविश लाइफ जीती हैं. वो जिस किसी भी इवेंट में जाती हैं, वहां अपने एवरग्रीन स्टाइल से लोगों को दीवाना बना देती हैं.
Published at : 08 Jul 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Rekha

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