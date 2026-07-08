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71 की उम्र में भी कयामत ढा रही हैं रेखा, अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में खूबसूरती से लूटी लाइमलाइट
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में एक बार फिर अपने शानदार स्टाइल और ट्रैडिशनल अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. रिसेप्शन ने उनकी कई फोटोज सामने आई हैं.
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. बीती रात उनका वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी रिसेप्शन नें शामिल हुईं. इस दौरान रेखा का बेहद ही खूबसूरत अंदाज देखने को मिला.
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Published at : 08 Jul 2026 02:36 PM (IST)
Tags :Rekha
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