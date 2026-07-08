'सतलुज' में किसने निभाया दिलजीत दोसांझ की पत्नी का किरदार? जानिए थिएटर से लेकर फिल्मों का सफर

वहीं बात करें सतलुज की, तो फिल्म में दिलजीत ने जसवंत सिंह खलाड़ा और गीतिका ने परमजीत कौर खलाड़ा का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी पंजाब'95 पर है, जिसमें हजारों लोग के लापता होने की सच्चाई दिखाई गई थी.