हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'सतलुज' में किसने निभाया दिलजीत दोसांझ की पत्नी का किरदार? जानिए थिएटर से लेकर फिल्मों का सफर

'सतलुज' में किसने निभाया दिलजीत दोसांझ की पत्नी का किरदार? जानिए थिएटर से लेकर फिल्मों का सफर

Who Is Geetika Vidya: सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' की कहानी और इसके किरदार चर्चा में हैं. इसी बीच आइए फिल्म में दिलजीत की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Who Is Geetika Vidya: सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' की कहानी और इसके किरदार चर्चा में हैं. इसी बीच आइए फिल्म में दिलजीत की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं.

एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया, हालांकि कुछ घंटों में ही फिल्म को हटा दिया गया. फिल्म के हटाए जाने पर इसकी कहानी और किरदार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गए. इसी बीच फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान दिलजीत दोसांझ की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस गीतिका विद्या ने खींचा. तो आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

1/7
20 अगस्त 1981 को हरियाणा के छोटे शहर में जन्मी गीतिका विद्या के पिता रंगमंच प्रेमी थे. गीतिका को शुरू से ही एक ऐसा माहौल मिला, जिसमें वो अभिनय की ओर खींची चली आईं.
20 अगस्त 1981 को हरियाणा के छोटे शहर में जन्मी गीतिका विद्या के पिता रंगमंच प्रेमी थे. गीतिका को शुरू से ही एक ऐसा माहौल मिला, जिसमें वो अभिनय की ओर खींची चली आईं.
2/7
उन्होंने स्कूल के बाद इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से डिग्री ली. कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि थिएटर में जगी और वो 'द प्लेयर्स' नाम के ग्रुप से जुड़ गई.
उन्होंने स्कूल के बाद इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से डिग्री ली. कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि थिएटर में जगी और वो 'द प्लेयर्स' नाम के ग्रुप से जुड़ गई.
3/7
इसके बाद उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि कई नाटकों के लिए स्क्रिप्ट लिखी और उसे डायरेक्ट भी किया. फिर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और कई लाइव शोज में लोकप्रियता हासिल की.
इसके बाद उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि कई नाटकों के लिए स्क्रिप्ट लिखी और उसे डायरेक्ट भी किया. फिर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और कई लाइव शोज में लोकप्रियता हासिल की.
4/7
उन्होंने भारत के पहले और सबसे बड़े बॉलीवुड म्यूजिकल 'जंगुरा' में काम किया, जिसमें उन्होंने करीब 300 से ज्यादा लाइव शोज में अभिनय किया और खुद को साबित किया.
उन्होंने भारत के पहले और सबसे बड़े बॉलीवुड म्यूजिकल 'जंगुरा' में काम किया, जिसमें उन्होंने करीब 300 से ज्यादा लाइव शोज में अभिनय किया और खुद को साबित किया.
5/7
इसके बाद गीतिका को पहला मौका फिल्म 'सोनी' में मिला, जिसकी कहानी और उनकी एक्टिंग ने खूब तारीफे बटोरीं. यहीं से उनके करियर को नई दिशा मिली.
इसके बाद गीतिका को पहला मौका फिल्म 'सोनी' में मिला, जिसकी कहानी और उनकी एक्टिंग ने खूब तारीफे बटोरीं. यहीं से उनके करियर को नई दिशा मिली.
6/7
हालांकि उन्होंने हमेशा ऐसे किरदारों को चुना, जो हमेशा से लोगों को प्रेरित करते आए हैं और 'दिल्ली डार्क', 'फेयरी फोक', 'थप्पड़' और 'द ब्रोकन न्यूज' फिल्मों में अपने किरदार से खास पहचान बनाईं.
हालांकि उन्होंने हमेशा ऐसे किरदारों को चुना, जो हमेशा से लोगों को प्रेरित करते आए हैं और 'दिल्ली डार्क', 'फेयरी फोक', 'थप्पड़' और 'द ब्रोकन न्यूज' फिल्मों में अपने किरदार से खास पहचान बनाईं.
7/7
वहीं बात करें सतलुज की, तो फिल्म में दिलजीत ने जसवंत सिंह खलाड़ा और गीतिका ने परमजीत कौर खलाड़ा का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी पंजाब'95 पर है, जिसमें हजारों लोग के लापता होने की सच्चाई दिखाई गई थी.
वहीं बात करें सतलुज की, तो फिल्म में दिलजीत ने जसवंत सिंह खलाड़ा और गीतिका ने परमजीत कौर खलाड़ा का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी पंजाब'95 पर है, जिसमें हजारों लोग के लापता होने की सच्चाई दिखाई गई थी.
Published at : 08 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Geetika Vidya DILJIT DOSANJH Satluj Movie

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को चमकी 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' ने भी बढ़ाई रफ्तार, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?
मंगलवार को चमकी 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' ने भी बढ़ाई रफ्तार, जानें- बाकी फिल्मों का हाल?
मनोरंजन
'अतीत की दर्दनाक कहानियां सुनाना बंद न करें', Satluj को बैन करने पर गुल पनाग का फूटा गुस्सा, अनुराग कश्यप बोले- 'पायरेटेड वर्जन ही देखो'
'अतीत की दर्दनाक कहानियां सुनाना बंद न करें', 'सतलुज' को बैन करने पर भड़कीं गुल पनाग
मनोरंजन
Dada The Sourav Ganguly Story: लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी उतारते दिखे राजकुमार राव, गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट
सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट, लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी उतारते दिखे राजकुमार राव
मनोरंजन
Awarapan 2: 12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?
12 साल के कड़े स्ट्रगल के बाद रातोंरात हुए पॉपुलर, जानिए कौन हैं 'वे जुनून' के सिंगर सुबोध शर्मा?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
इंडिया
बंगाल में बरुईपुर रेप-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस का हथियार छीनकर की थी फायरिंग 
बंगाल में बरुईपुर रेप-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस का हथियार छीनकर की थी फायरिंग 
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ऑटो
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget