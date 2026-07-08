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'सतलुज' में किसने निभाया दिलजीत दोसांझ की पत्नी का किरदार? जानिए थिएटर से लेकर फिल्मों का सफर
Who Is Geetika Vidya: सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' की कहानी और इसके किरदार चर्चा में हैं. इसी बीच आइए फिल्म में दिलजीत की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं.
एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया, हालांकि कुछ घंटों में ही फिल्म को हटा दिया गया. फिल्म के हटाए जाने पर इसकी कहानी और किरदार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गए. इसी बीच फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान दिलजीत दोसांझ की पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस गीतिका विद्या ने खींचा. तो आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 12:12 PM (IST)
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