ओटीटी पर रिलीज हुई संतोष-रेश्मा वेंकटेश की 'डबल ऑक्यूपेंसी', जानें- कहां देखें ये फैंटेसी फिल्म

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिलता है. इस हफ्ते भी कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. हालांकि तमिल सिनेमा की 'डबल ऑक्यूपेंसी' फैंटेसी फिल्म अपनी कहानी से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. कुछ समय पहले ही ये थिएटर में रिलीज हुई, जो हिट साबित हुई.अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, तो आइए जानते हैं कि आप इसे कहां देख सकते हैं?

कब और कहां हुई रिलीज?

हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जहां उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म का ऐलान किया. उन्होंने लिखा, 'हमारे दोनों रजनी आपके घर आ रहे हैं. दोगुनी हंसी, दोगुना प्यार और दोगुने एंटरटेनमेंट के साथ.' साथ ही उन्होंने बताया कि ये 10 जुलाई से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, जो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हैं.

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फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी भी बहुत अनोखी और शानदार है, जिसमें एक कपल शादी के 15 साल बाद माता-पिता बनता हैं, हालांकि कुछ ही समय में बच्चे की मौत हो जाती है. बाद में एक बड़ा चमत्कार होता है और उसमें दोबारा जान आ जाती है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा दिन में 12 घंटे लड़की बन जाता है और रात में 12 घंटे लड़का बन जाता है. इसीलिए उसके पेरेंट्स उसका नाम रजनी रखते हैं.

हालांकि ट्विस्ट यहां खत्म नहीं होता है. भले ही एक शरीर में दो जेंडर वाले इंसान हो, लेकिन बाद में उनकी अलग-अलग लव स्टोरी ही कई उलझने पैदा कर देते है. आगे की कहानी और मजेदार और इमोशनल नजर आती है, जो आपको आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखेगी.

फिल्म की टीम

बता दें कि फिल्म को अश्विन कंदासामी ने निर्देशित किया हैं और इसका निर्माण खुशबू सुंदर, आनंदिता सुंदर, एसी शन्मुगम और एसीएस अरुण कुमार ने किया हैं. साथ ही इसे अवनी मूवीज और बेंज मीडिया के बैनर तले बनाया जा रहा है. फिल्म के लीड एक्टर संतोष की ये डेब्यू फिल्म है, जिसमें रेश्मा वेंकटेश उनके साथ लीड रोल में हैं. वहीं सम्युक्ता विश्वनाथन, विनोद किशन, वीटीवी गणेश, भागवती पेरुमल, विनोधिनी वैद्यनाथन और खुशबू सुंदर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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